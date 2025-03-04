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الامارات | رئيس الدولة يعلن مزرعة الشيخ زايد في الخوانيج موقعاً وطنياً ثالثاً

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | رئيس الدولة يعلن مزرعة الشيخ زايد في الخوانيج موقعاً وطنياً ثالثاً 1/2
  • الامارات | رئيس الدولة يعلن مزرعة الشيخ زايد في الخوانيج موقعاً وطنياً ثالثاً 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يعلن مزرعة الشيخ زايد في الخوانيج موقعاً وطنياً ثالثاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، على مائدة الإفطار في مزرعة الشيخ زايد في الخوانيج في دبي، معلنا سموه مكان اللقاء موقعاً وطنياً ثالثاً بجانب دار الاتحاد وعرقوب السديرة تخليداً لما يرمز إليه من معانٍ وما شهده من أيام فاصلة في تاريخ الوطن.

وقال سموه في تغريدة على حسابة في منصة "إكس": " سعدت بلقاء إخواني الحكام على مائدة الإفطار في مزرعة الشيخ زايد في الخوانيج في دبي. في هذا المكان عقد الوالد المؤسس في شهر مارس من عام 1971 عدة لقاءات مع إخوانه الحكام، رحمهم الله، على مدى أسبوعين كانت خطوة أساسية نحو قيام الاتحاد، واليوم نعلنه موقعاً وطنياً ثالثاً بجانب دار الاتحاد وعرقوب السديرة تخليداً لما يرمز إليه من معانٍ وما شهده من أيام فاصلة في تاريخ الوطن."

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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