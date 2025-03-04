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منصور بن زايد:  إعلان رئيس الدولة "مزرعة الشيخ زايد" ضمن المواقع الوطنية يجسد حرص القيادة على توثيق الإرث التاريخي

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منصور بن زايد:  إعلان رئيس الدولة "مزرعة الشيخ زايد" ضمن المواقع الوطنية يجسد حرص القيادة على توثيق الإرث التاريخي

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، موقع "مزرعة الشيخ زايد" في منطقة الخوانيج في دبي ضمن المواقع الوطنية، يجسد حرص القيادة على توثيق الإرث التاريخي لدولة الإمارات.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «إعلان رئيس الدولة موقع "مزرعة الشيخ زايد" في منطقة الخوانيج في دبي ضمن المواقع الوطنية، يجسد حرص القيادة على توثيق الإرث التاريخي لدولة الإمارات والحفاظ عليه وترسيخ أهميته لدى الأجيال المقبلة».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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