تنبيه من شرطة أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بترك مسافة أمان بين المركبات أثناء القيادة لأنها عادة حضارية وإيجابية تسهم في الحد من وقوع الحوادث المرورية وبتعاونكم معنا أبوظبي أمن وسلامة.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية