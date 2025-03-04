الامارات | برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية يعلن الجهات المرشحة للفوز بـ "راية حمدان" 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن "برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية"، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قائمة الجهات الحكومية التي وصلت إلى المرحلة النهائية في منافساتها على الجوائز الثلاثة ضمن "برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية"، وهي "راية حمدان"، و"أفضل مبادرة رائدة"، و"أفضل تجربة مدينة رقمية" وذلك بعد تحقيقها أفضل النتائج في تطوير تجارب المتعاملين والارتقاء بنوعية وكفاءة الخدمات بمعايير عالمية وفق سياسة "خدمات 360"، بما يعزز ريادة دبي عالمياً في مجال ابتكار خدمات وتجارب ومبادرات حكومية تشكل نموذجاً عالمياً يحتذى به.

وتأهلت للمرحلة النهائية للمنافسة على "راية حمدان" تسع جهات حكومية من أصل 27 جهة متنافسة، عقب تحقيقها أعلى النتائج في تطبيق سياسة خدمات 360 التي ترتكز على توفير خدمات استباقية وسلسة ومتكاملة ومخصصة ورقمية، وتلبية توقعات المتعاملين واستباقها، وتعزيز الكفاءة الحكومية ضمن نهج الحكومة الواحدة.

وشملت قائمة الجهات الحكومية كلاً من هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الطرق والمواصلات، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، وبلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، وجمارك دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

وأكدت إيمان السويدي، مديرة إدارة التقييم والدراسات في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، أن الحرص المستمر على تعزيز ريادة الخدمات في دبي ينطلق من رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، باستدامة الابتكار والتطوير المستمرين لنموذج عالمي المستوى في تقديم تجارب استباقية ومتكاملة ومخصصة وسلسة.

وقالت إن إطلاق سمو ولي عهد دبي "برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية" أحدث على مدى أكثر من عقد من الزمن، نقلة نوعية في تصميم وتطوير الخدمات والارتقاء بتجارب المتعاملين وتعزيز موقع دبي في صدارة المدن الرائدة في مجال الخدمات الحكومية عالمية المستوى.

وتغطي المبادرات الثمان موضوعات حيوية ومتنوعة، وتشمل مبادرة "منتجي بلاس" من بلدية دبي، التي تعزز سلامة المنتجات الغذائية والاستهلاكية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ومبادرة "السفر الذكي" من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، كحلّ مبتكر لإجراءات وتحديات مثل طوابير الانتظار، ومبادرة "ترخيص السائقين" من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، لتسهيل إصدار رخص القيادة باستخدام التكنولوجيا، ومبادرة "وثيقة الإدخال الرقمية" من غرف دبي، وتُعنى بتحويل المستندات الورقية إلى وثائق رقمية، ومبادرة "التجارة الالكترونية عبر الحدود" من جمارك دبي، وهي منصة رقمية لتوفير بيئة آمنة وفعالة للشركات العالمية.

وتضم المبادرات أيضاً مبادرة "الإسكان الذكي" من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، التي توفر تجربة سلسة عبر حلول استباقية، ومبادرة "دبي للتمكين" من هيئة تنمية المجتمع، وتعنى بتمكين الفئات المستهدفة عبر التدريب والتوظيف وريادة الأعمال، ومبادرة "سهولة ممارسة الأعمال" من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، من خلال إصدار رخصة دبي الموحدة.

أما التجارب الأربع المتنافسة على لقب "أفضل تجربة مدينة رقمية" من هيئة دبي الرقمية، التي يقوم بتقييمها برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، فشملت كلاً من: تجربة "الحصول على أرض وتبادل المنح" التي تسهم في تمكين المواطنين من تخصيص وتبادل الأراضي رقمياً، وتجربة "قيادة مركبة كهربائية: الشاحن الأخضر" التي توفر تجربة رقمية متكاملة واستباقية لمستخدمي المركبات الكهربائية، وتجربة "قيادة مركبة: نقل أو تجديد ملكية" التي توفر حلولاً رقمية شاملة لتبسيط إجراءات نقل وتسجيل المركبات، وتجربة "رقمنة إجراءات حالات الوفاة: أحسن الله عزاءكم" حيث تقوم هذه التجربة بالاهتمام بذوي المتوفين وتبسيط كافة الإجراءات التي يمرون بها خلال مراحل الدفن وما بعد الدفن.



,يدعم برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية بمنافساته ومبادراته تحقيق مستهدفات سياسة خدمات 360، وفي مقدمتها نسبة 100% من الخدمات الاستباقية والمؤتمتة، و90% من الخدمات المتكاملة، و90% من تقديم الخدمات دون حضور شخصي للمتعاملين.

وشهدت مشاركات الجهات الحكومية الـ27 تقييمات شاملة من قبل الخبراء الدوليين ضمن البرنامج وفقاً لخمسة محاور رئيسة هي النتائج والأثر المحقق، العمل بنهج الحكومة الواحدة، الإبداع والابتكار، ثقافة الخدمة، واستدامة النتائج.