الامارات | "طرق دبي" توجه رسائل توعوية إلى السائقين والمشاة في رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزامنا مع بدء شهر رمضان المبارك، أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي سلسلة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والتثقيفية، التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتهم العمال، وسائقي مركبات الأجرة والمركبات الثقيلة ومستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، وذلك ضمن مساعي الهيئة نحو رفع مستوى الوعي بالسلامة المرورية، والحد من الحوادث، والتنويه بمواعيد حظر حركة الشاحنات خلال الشهر الفضيل.

وتحرص الهيئة على مواكبة الأحداث والمناسبات برسائل عصرية وذكية تخدم رؤيتها نحو "الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام" وتحقيق مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية في إمارة دبي، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، والقطاع الخاص.

ودعت الهيئة السائقين إلى التحلي بفضائل ومزايا الشهر الكريم، التي يجب أن تترك آثارها على سلوكيات الأفراد بما في ذلك الالتزام بقواعد المرور واحترام حقوق مستخدمي الطريق، مشددة على مخاطر القيادة أثناء الشعور بالإرهاق أو النعاس خصوصاً في شهر رمضان المبارك، الذي تنخفض فيه معدلات التركيز عند بعض السائقين بسبب التغيرات، التي تطرأ على الجسم نتيجة الصيام.

وتعاونت الهيئة مع شركة نون لتوزيع 10,000 هدية رمضانية على سائقي دراجات التوصيل تحتوي على نشرة توعوية حول إجراءات واشتراطات السلامة المرورية لهذه الفئة، كما تعاونت الهيئة مع شركة ليسترين لتوزيع 10,000 هدية رمضانية تحتوي على نشرة توعوية موجهة لسائقي المركبات ومستخدمي المترو والدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، كما وفرت وجبات إفطار تحتوي على نشرة توعوية موجهة لسائقي تاكسي دبي والحافلات العامة وسائقي الشاحنات، بالتعاون مع شركة تاكسي دبي، ودبي للاستثمار وشركة طوكيو مارين للتأمين البحري ومعهد الإمارات لتعليم قيادة السيارات ومعهد كلداري ومعهد بن يابر لتعليم قيادة السيارات.

- أوقات حظر حركة الشاحنات

وحرصت الهيئة على توعية سائقي المركبات الثقيلة بأوقات حظر حركة الشاحنات خلال شهر رمضان على محور E11 من إمارة الشارقة إلى تقاطع رقم 7 من شارع الشيخ زايد (مرورا بشارع الاتحاد وشارع الشيخ راشد وشارع الشيخ زايد)، بالإضافة إلى وسط المدينة في ديرة وبر دبي من الساعة 7:00 صباحاً إلى 11:00 مساء، بالإضافة إلى تعديل الحظر خلال الفترة الصباحية في الشوارع، التي تنطبق عليها أوقات الحظر ثلاث مرات في اليوم، بحيث يبدأ الحظر من الساعة 07:30 صباحا وحتى الساعة 09:30 صباحا. ومن الساعة: 02:00 ظهراً حتى الساعة 04:00 عصراً، كما تم تعديل الحظر على شارع الإمارات من الساعة 4:30 مساءً إلى 7 مساءً.

- نصائح للسائقين:

- تجنب القيادة بعد الانتهاء من وجبة دسمة، وخاصة بعد الصيام.

- كن صبوراً أثناء قيادة المركبة خلال فترات الصيام، وتأكد من ترك مسافة آمنة بينك وبين المركبة أمامك.

- خطط لوجهتك بشكل مبكر، واختر وسيلة الانتقال المناسبة، التي قد تكون المركبة الخاصة أو وسائل المواصلات العامة.

- تحلى بالصبر أثناء الشهر الفضيل، وتجنب الجدال مع السائقين، وساهم في نشر أجواء التسامح والاعتدال.

- تجنب النوم داخل المركبة والنوافذ مغلقة، حتى مع تشغيل جهاز التكييف فإن ذلك يعرضك لخطر الاختناق.