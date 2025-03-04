رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين مدير عام «الاتحادية للموارد البشرية»

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بشأن ترقية فيصل سعيد عبيد المهيري، وتعيينه في منصب مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

شغل فيصل المهيري عدداً من المناصب القيادية في مجال الموارد البشرية وتمكين المواهب والكوادر الوطنية في عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، منها منصب المدير التنفيذي للعمليات المركزية في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ومدير إدارة الموارد البشرية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، إضافة إلى منصب المدير التنفيذي للتطوير الوظيفي في مؤسسة الإمارات للاتصالات.

وعمل على تطوير مشاريع وبرامج مؤسسية في مجال الموارد البشرية والتمكين المؤسسي، وهو حاصل على درجة الماجستير في النظم الهندسية، ودرجة البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات من الجامعة الأميركية بالشارقة.