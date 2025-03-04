رئيس "الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" يدعو مكونات المجتمع للمساهمة في حملة "وقف الأب"

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، جميع مكونات المجتمع من أفرادٍ ومؤسساتٍ وشركات، إلى الإسهام في حملة "وقف الأب"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، تزامناً مع شهر رمضان الكريم، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوقٍ وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.
وحث الدرعي، على المشاركة في هذه الحملة النبيلة، التي تفتح الباب واسعاً أمام الجميع للإسهام في ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وإبراز الدور الذي يقوم به الآباء في دولة الإمارات في توفير مناخٍ أسري مشجع وداعمٍ لصحة جميع أفراد المجتمع.
وقال: "ما أجمل أن نستذكر في هذا الشهر الكريم، وبهذا الشعار (يداً بيد)، تلك اليد الحانية التي أخذت بأيدينا نحو كل تميز، إنها يد الأب التي ما فتئت ممدودةً بالخير، والحنان والدعاء لأبنائها، والتي أنارت لنا الدروب، ودفعت عنا الخطوب، وهي التي تصمم المستقبل، وترسم المجد، وتخط النجاح، وتشير إلى كل ابن، وإلى كل خيرٍ وأمان".
وأضاف أن الأب هو عمود المجتمع، ونواة الأسرة، والملهم والمعلم والمربي، مذكّرا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "الوالد أوسط أبواب الجنة، (أي أعلاها وأفضلها)"، لافتا إلى أن وقف الأب، هو أعظم عرفانٍ يقدمه الابن لجميله، وأسمى ما يجسد البر له، لأنه هو الذي ربى ليكون الابن ولداً صالحاً يدعو له، ما يوجب أن يقابل الابن عطاء الأب بالعطاء، معتبرا أن وقف الأب دِينٌ ودَين، ووفاءٌ ودعاء، وعطاءٌ غير منقطع، وسائلا الله تعالى أن يتقبل من الأبناء وقفهم لآبائهم، وأن يكتب لهم أجورهم.
وتواصل حملة "وقف الأب" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة "FathersFund.ae"، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن الإسهام من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (020340003518492868201 IBAN Number: AE) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.
وتتيح حملة "وقف الأب" إمكانية الإسهام بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "أبي" أو "Father" عبر شبكتي "دو" و"اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.
ويمكن الإسهام في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" Jood.ae.