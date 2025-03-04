الامارات | «الحافلات الصفراء» بمواعيد جديدة في رمضان لضمان مرونة النقل المدرسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارات المدارس الحكومية والخاصة في مختلف إمارات الدولة، عن تعديلات في مواعيد الحافلات المدرسية وساعات الدوام في أول أيام دوام الطلبة والهيئات التدريسية والإدارية والفنية في رمضان، لتحقيق الانسيابية في عملية النقل المدرسي وتخفيف الضغط على الطلبة وأولياء الأمور، مع مراعاة طبيعة شهر رمضان الفضيل.

ووفقًا للإشعارات الصادرة عن المدارس، والتي اطلعت «الإمارات اليوم» على جانب منها، فإن مواعيد الحافلات المدرسية شهدت بعض التغييرات خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، حيث تبدأ الحافلات في المرور على الطلاب من الثالث إلى السابع من مارس الجاري عند الساعة 8:50 صباحًا، على أن يتم تعديل الموعد ابتداءً من 9 مارس، ليكون في التاسعة صباحًا.

وأفادت المدارس بأن يتم استقبال الطلاب الذين يستخدمون المواصلات الخاصة أو العائلية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا، موضحه أنه سيتم الإعلان عن مواعيد جديدة للحافلات لاحقًا، بما بتناسب مع فترة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الجاري 2024-2025، لضمان توافق النقل مع الجداول الدراسية.

ودعت المدارس أولياء الأمور في أول أيام الدوام الرمضاني للطلاب والمعلمين، إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة، فضلا عن ضرورة متابعة التحديثات خلال الشهر الفضيل، مؤكدة أن أي تأخير في استعداد الطلبة قد يؤدي إلى إرباك جدول النقل والتأثير على انتظام الحصص الدراسية.

تعكس هذه التعديلات حرص إدارات المدارس على تكييف نظام النقل المدرسي بما يتناسب مع أجواء شهر رمضان، مع توفير مرونة كافية لتسهيل تنقل الطلبة دون التأثير على مواعيد الدراسة والانصراف.