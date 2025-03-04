أسواق الجبيل في الشارقة والذيد وكلباء تعلن ساعات العمل في شهر رمضان

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أعلنت أسواق الجبيل في مدينة الشارقة، الذيد وكلباء، أوقات عملها، خلال شهر رمضان المبارك، وجاهزيتها لاستقبال زوارها في شهر رمضان المبارك، لتقديم خدمات متكاملة ونوعية تلبي احتياجاتهم تحت سقف واحد. وأكد المهندس عبدالله الشامسي، مدير أسواق مدينة الشارقة أن سوق الجبيل بالشارقة على أتم الاستعداد والجاهزية لاستقبال زواره، خلال شهر رمضان المبارك، طوال أيام الأسبوع، من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 12:00 ليلاً، مع الأخذ بعين الاعتبار استراحة الإفطار اليومية، من الساعة 6:30 وحتى 7:30 مساءً، أما يوم الجمعة، فيستقبل السوق زواره، من 8:00 صباحاً حتى 12:00 ليلاً، ويغلق السوق وقت صلاة الجمعة، من الساعة 11:30 صباحاً حتى 1:30 ظهراً.

ومن جانبه، قال طلال محمد، مدير إدارة أسواق المنطقة الوسطى: «إن سوق الجبيل في الذيد، يستقبل زواره من يوم السبت إلى يوم الخميس صباحاً، من الساعة 7:30 ويغلق في منتصف الليل الساعة 12:00، مع الأخذ بعين الاعتبار استراحة الإفطار اليومية، من الساعة 6:30 وحتى 7:30 مساءً، وفي يوم الجمعة يفتح السوق أبوابه من الساعة 7:30 صباحاً إلى الساعة 11:30 صباحاً، حيث سيغلق السوق لأداء صلاة الجمعة، ويعاود استقبال الجمهور، من الساعة 1:15 ظهراً إلى منتصف الليل الساعة 12:00».

وقال هلال النقبي، مدير أسواق المنطقة الشرقية: «يستقبل سوق الجبيل في كلباء زواره الكرام، خلال شهر رمضان الكريم، طوال أيام الأسبوع، من الساعة 7:00صباحاً وحتى 12:00 ليلاً، مع الأخذ بعين الاعتبار استراحة الإفطار اليومية، من الساعة 6:30 مساءً وحتى 7:30 مساءً، أما يوم الجمعة، فيستقبل السوق زواره من 7:00 صباحاً حتى 11:30 صباحاً، ويغلق وقت صلاة الجمعة، ويفتتح أبوابه من جديد في الفترة المسائية، من الساعة 1:30مساءً حتى 12:00 ليلاً».