الرئيس التنفيذي للشركة لـ«الاتحاد»: 55 مليون مطالبة مالية تلقتها «ضمان» خلال 2024

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي (أبوظبي)

كشف خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان، التابعة لمجموعة «بيور هيلث»، أن الشركة تلقت عام 2024 ما يزيد على 54.5 مليون مطالبة مالية، حيث تمكنت بفضل نظم أتمتة العمليات المتطورة من تحسين كفاءة عمليات الموافقة ومراجعتها بشكل أسرع وأكثر دقة، وقد أسهمت هذه الأنظمة في دعم معالجة الطلبات إلكترونياً، ما عزز سرعة الخدمة، ورفع مستوى الكفاءة في تلبية احتياجات المتعاملين.

وذكر أن «ضمان» تحرص على توفير خدمات مبتكرة تضمن للمتعاملين إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير العالمية، وتقدم الشركة مجموعة واسعة من خطط التأمين الصحي التي تضم مزايا متنوعة صُممت بعناية لتلبية احتياجات المتعاملين، سواء داخل الدولة أو خارجها، ما يرسخ مكانتها شريكاً موثوقاً لتعزيز صحة وسلامة المجتمع.

وقال خالد عتيق الظاهري في حواره مع «الاتحاد»: ضمن رؤيتنا لتحقيق «ضمان مستقبل صحي»، نواصل جهودنا لتعزيز الابتكار والتكيف مع مشهد الرعاية الصحية المتطور في دولة الإمارات، ويتم ذلك من خلال شراكات استراتيجية مع الجهات الرائدة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات صحية مستدامة تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية.

وذكر أن المبادرات تشمل التوعية بأهمية النشاط البدني والتغذية السليمة والفحوص الدورية، بما يعزز الوقاية ويحسن جودة الحياة، كما تحرص الشركة على تطوير منتجاتها وخدماتها التي تقدمها لضمان تلبية احتياجات المتعاملين، وتعزيز الصحة العامة، وبناء مجتمع أكثر وعياً وازدهاراً.

وأشار إلى أنه لا يقتصر هدف «ضمان» على تلبية احتياجات المتعاملين، بل تسعى إلى تخطي توقعاتهم والتعامل مع الاستفسارات والشكاوى، وفق أعلى درجات الحرص والعناية، وقد خصصت الشركة لذلك مجموعة واسعة من قنوات التواصل، انسجاماً مع التزامها بتوفير الوصول المستدام إلى خدمات رعاية صحية عالية الجودة على مستوى الدولة.

950 ألف استفسار

وكشف خالد عتيق الظاهري،أنه تم التعامل مع ما يزيد على 950 ألف استفسار في عام 2024، والتي تم تلقيها عبر مختلف قنوات التواصل الخاصة بالشركة، والتي شملت ما يزيد على 760 ألف مكالمة واردة إلى مركز خدمة المتعاملين، وأكثر من 119 ألف رسالة بريد إلكتروني، وما يصل إلى 62 ألف استفسار عبر الدردشة الآلية مع المساعدة الافتراضية «دانة»، وأكثر من 7 آلاف استفسار عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.

الجوائز والألقاب

وقال خالد الظاهري: نفخر بتصنيف «براند فايننس» للشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، كأفضل العلامات التجارية للتأمين الصحي في دولة الإمارات، ما يؤكد المكانة الرائدة التي تحظى بها الشركة في قطاع التأمين الصحي، وحرصها على تعزيز صحة وجودة حياة أفراد المجتمع.

وذكر أن هذا الإنجاز يأتي بعد إعلان «براند فاينانس» مطلع العام 2024 عن قائمتها لأقوى العلامات التجارية على مستوى جميع القطاعات، والتي نالت فيها «ضمان» المركز الرابع في دولة الإمارات، والمركز العاشر على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: حصلت الشركة أيضاً خلال عام 2024 على ثلاث جوائز عالمية سلطت الضوء على أدائها المتميز في مجالات التأمين الصحي الرقمي والابتكار والمسؤولية المجتمعية، إذ حصدت «ضمان» جائزة «الابتكار في قطاع التأمين الرقمي لعام 2024»، وجائزة «أفضل شركة تأمين لمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2024»، وذلك ضمن جوائز «جلوبال براند أووردز» التي تنظمها مجلة العلامات التجارية العالمية،كما نالت الشركة جائزة «التأمين الرقمي – شركة التأمين الرائدة للعام 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، ما يعكس تفوق«ضمان» في تبنّي الحلول الرقمية وتطوير خدمات مبتكرة تناسب جميع المتعاملين.

وأكد أن هذه الإنجازات تعكس التزامنا الراسخ بالاستثمار في حلول مبتكرة تتيح للأفراد إمكانية الوصول إلى خدمات رعاية صحية عالية الجودة، حيث تم تصميم خدماتنا ومنتجاتنا بعناية لتلبية احتياجات جميع متعاملينا، سواء عبر فروعنا التقليدية، أو من خلال منصاتنا الرقمية مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول، وفروعنا الذكية «حيّاكم– ثقة»، وفرع ضمان الذكي، ما يمكننا من خدمة ملايين الأفراد، ويسهم بشكل فعال في تحقيق أهدافنا الرامية إلى ضمان مستقبل صحي ومستدام للجميع.

معايير استراتيجية

وذكر الظاهري أن «ضمان» حرصت منذ تأسيسها، بدعم حكومة أبوظبي، على تطوير نظام رعاية صحية عالي الجودة وتطبيقه ومراقبته، من خلال توفير برامج تأمين صحي مصممة خصيصاً لتناسب متطلبات جميع المواطنين والمقيمين، ‎وتتميز ضمان بإدارتها لأكثر شبكات الرعاية الصحية شمولاً على مستوى دولة الإمارات، والتي تتضمن ما يزيد على 3 آلاف من مزودي خدمات الرعاية الصحية، وذلك وفق ممارسات ومعايير استراتيجية، لتكون نموذجاً رائداً حول العالم يحتذى به في تصميم وتقديم نظام تغطية تأمين صحي يسهم في تعزيز القيمة المضافة مقارنة برسوم الخدمات الطبية المتاحة.

وأضاف: شهدت الشركة نمواً في قاعدة متعامليها، خلال عام 2024، لتصل إلى ما يزيد على 3 ملايين متعامل، وهو إنجاز يعكس ثقة المتعاملين بشركة «ضمان»، كما يأتي نمو قاعدة متعاملينا في إطار الأداء المتميز الذي حققته مجموعة «بيور هيلث»، التي تنضوي «ضمان» تحت مظلتها، حيث نجحت المجموعة، خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع الرعاية الصحية على المستويين المحلي والعالمي، ونحن فخورون بريادتنا لقطاع التأمين الصحي والمكانة التي تحظى بها «ضمان» في طليعة جهود ابتكار الخدمات، إذ يعد تحقيق التميز التشغيلي أحد المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها مستهدفاتنا الاستراتيجية.

ضمان الذكي

وذكر خالد الظاهري أن «ضمان» نجحت في تعزيز سمعتها وريادتها عبر تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتشمل هذه الجهود: فرع «حيّاكم - ثقة»: أول فرع رقمي ذكي من نوعه في قطاع التأمين الصحي على مستوى دول الخليج وفرع ضمان الذكي: تتوفر فيه خدمات الفروع التقليدية ضمن بيئة افتراضية بالكامل والفروع الفعلية: موزعة في مدن مختلفة في الدولة، ونعتزم فتح فروع أخرى في الفترة المقبلة والمنصات الرقمية: مثل الموقع الإلكتروني، وتطبيق الهواتف الذكية، والتي تسهّل وصول المتعاملين للمعلومات والخدمات بشكل سريع وفعّال.

وأكد أن الشركة تلتزم بالارتقاء بخدماتها وحلولها المبتكرة لتلبية احتياجات مشتركيها في جميع أنحاء الدولة، مما يعزز مكانتها الرائدة على المستوى الوطني، وتعمل على تحقيق ذلك من خلال تعزيز شراكاتها مع الجهات المحلية والدولية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة عبر شبكة مزودي الخدمات الطبية المعتمدين لديها، ما يتيح للمشتركين الوصول إلى خدمات رعاية صحية متميزة،كما تواصل الشركة جهودها لتحقيق التميز التشغيلي في مختلف أقسامها، وتقديم حلول ذكية ومبتكرة تعد الأفضل في القطاع.