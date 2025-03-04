شرطة أبوظبي تكرم الموردين والمقاولين والاستشاريين الداعمين لمشاريعها

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

كرمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي 20 جهة من الموردين الاستراتيجيين والمتميزين وأفضل المقاولين والاستشاريين لعام 2024، تقديراً لجهودهم في تحقيق أعلى معايير الجودة والريادة وتعاونهم الفعال وشراكاتهم الاستراتيجية المتميزة.

وأعرب العميد عثمان حاجي الخوري، نائب مدير قطاع المالية والخدمات، خلال التكريم في قاعة المربعة بمجمع الإدارات الشرطية في أبوظبي، عن تقديره للدور الحيوي للموردين، مؤكداً أن النجاح يبنى على التعاون المشترك، وأن التكريم يأتي تقديراً لجهودهم المستمرة في دعم تحقيق شرطة أبوظبي، مشيداً بما حققته الشراكات في تحقيق الاستدامة والريادة في كافة المجالات، حيث يعتبر الموردون جزءاً أساسياً من استراتيجية التطوير المستدام التي تتبناها شرطة أبوظبي.