الامارات | محمد بن راشد: العدل يحفظ أمن المجتمعات ويحمي تقدمها وازدهارها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أدى 34 من القضاة الجدد في محاكم دبي اليمين القانونية، وذلك بدار الاتحاد في دبي.

وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن أمنياته للقضاة الجدد بالتوفيق في مهمتهم، بإقامة ميزان العدل والفصل بين الناس بالتزام طريق الحق، وإعلاء قيم الشرف والنزاهة التي تبقى دائماً الأساس الراسخ للقضاء، مؤكداً سموّه أهمية الرسالة التي يحملها القُضاة، وما يقومون به من دور أساسي في نهضة المجتمعات وضمان استقرارها وتقدمها بصون كرامة الإنسان وحماية حقوقه.

وقال سموّه: «العدل يحفظ على المجتمعات أمنها، ويصون لها مستقبلها، ويحمي مقومات تقدمها وازدهارها».

وأضاف سموه: «مسؤولية القضاة كبيرة، فهم يحملون على عاتقهم أمانة تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.. ثقتنا راسخة في كفاءة جميع أعضاء المنظومة القضائية في دبي، التي نريد لها أن تظل دائماً نموذجاً للنزاهة وسرعة رد الحقوق إلى أصحابها».

من جانبهم، تقدّم القضاة الجُدد بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للثقة الغالية التي أولاها سموّه إياهم، مؤكدين التزامهم بالعمل بكل نزاهة وإخلاص لتأكيد سيادة القانون وترسيخ مبدأ العدالة.

حضر مراسم أداء اليمين مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي نائب رئيس المجلس القضائي، محمد إبراهيم الشيباني، والنائب العام لإمارة دبي، ‏المستشار عصام عيسى الحميدان، ومدير عام محاكم دبي، الدكتور سيف غانم السويدي، والأمين العام للمجلس القضائي، الدكتور عبدالله سيف السبوسي.

محمد بن راشد:

• ثقتنا راسخة في كفاءة جميع أعضاء المنظومة القضائية في دبي.