الامارات | عبدالله بن بيه يدعو إلى الإسهام في «وقف الأب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رئيس منتدى أبوظبي للسلم رئيس المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، العلامة الشيخ عبدالله بن بيّه، أرباب الأعمال والشركات، وعموم المجتمع، إلى المشاركة والإسهام في حملة «وقف الأب»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات، من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وتنضوي حملة «وقف الأب» تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتسعى إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، وتطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاق، يسهم في تحقيق المستهدفات النبيلة للحملة الرمضانية الوقفية.

وقال العلامة الشيخ عبدالله بن بيّه: «دأبت دولة الإمارات على عمل الخير والإحسان إلى الإنسانية، حتى أصبح نهجاً راسخاً وسنة حميدة لقيادتنا الرشيدة، وها هي حملة وقف الأب، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تأتي لتكون بادرة حميدة، ومبادرة مبتكرة في هذه السلسلة من المبادرات الإنسانية التي يبتكرها سموه كل عام، لاسيما بعد النجاح الكبير للحملات التي أطلقها سموه في الأعوام الماضية، فجزاه الله خيراً، وأجزل له المثوبة».

وأضاف: «للوقف أجر خاص، لأنه من أنواع الأجر الذي يجري على صاحبه بعد الموت، وذلك لاستدامة النفع، وقد سماها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، (صدقة جارية)، حيث جاء في الحديث الصحيح (إذا مات ابنُ آدمَ انقطع عملُه إلا من ثلاثٍ: صدقة جارية، وعلم ينتفعُ به، وولد صالح يدعو له)، أخرجه مسلم، فإذا كان هذا هو حال الوقف بصفة عامة، فإن الوقف الجاري على الآباء له أيضاً أجر خاص لما للوالدين من حق على الولد في حياتهما وبعد مماتهما، وقد كان للأم نصيبها من هذا الخير وذلك في المبادرة الطيبة، في السنة الماضية، وللوقف على الوالدين وعلى الأمهات خصوصاً أصل من حديث سعد بن عبادة، رضي الله عنه، حين توفيت أمُّه عَمْرةُ بنتُ مَسعودٍ وهو غائبٌ عنها، فقال: يا رسولَ اللهِ، إن أمي ماتت أفأتصدقُ عنها؟ قال: نعم، قال: فأيُّ الصدقةِ أفضلُ؟ قال: سقي الماءِ، فتلك سقايةُ سعدٍ بالمدينة، أخرجه أبوداود وأحمد وغيرهما».

وأشار العلامة الشيخ عبدالله بن بيّه إلى أن للأب أحاديث تخص فضل بره، منها حديث أبي الدرداء، رضي الله عنه، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «الوالِدُ أوسطُ أبوابِ الجنَّةِ، فإنْ شِئتَ فأضِعْ ذلك البابَ أو احفَظْه»، رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة.

وعن عبدالله بن عمرو، رضي الله عنهما، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «رضى الرَبِّ في رضى الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد»، رواه الترمذي، وقد روى الطبراني بلفظ: «رِضَا الرَّبِّ في رِضَا الوالدين، وسخطُه في سَخَطِهِما».

أما بالنسبة لبره بعد وفاته فحديث عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما: «إنَّ مِن أَبَرِّ البِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ»، أخرجه مسلم.

وأكد الشيخ عبدالله بن بيّه أن لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دلالة خاصة لتزامنها مع

«عام المجتمع» الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للفتها الانتباه إلى حفظ وشائج القربى وعلى رأسها بر الوالدين، فهذا الوقف الرفيع المغزى العظيم الأثر، يؤكد هذا الاتجاه المبارك، ويعطيه بعداً عميقاً يتجاوز برهما في الدنيا إلى إهداء الأجر لهما في الدار الآخرة.

وقال: «يضاف لهذا أن هذه الفرصة من فرص الخير تأتي في شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والتراحم والبذل والعطاء والتضامن، وفي ذلك اقتداء بالنبي، صلى الله عليه وسلم، فقد كان رسولُ اللهِ، صلى الله عليه وسلم، أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهرِ رمضان، كما في حديث ابن عباس، وإن في الوقف من الأجر العميم والفضل الجزيل الشيء الكثير، خصوصاً في موسم الخير وموئل البركة شهر رمضان المبارك».

6 قنوات رئيسة

تواصل حملة «وقف الأب» استقبال الإسهامات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر ست قنوات رئيسة، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن الإسهام من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (020340003518492868201 IBAN Number: AE) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة «وقف الأب» إمكانية الإسهام بوساطة الرسائل النصية القصيرة SMS، من خلال إرسال كلمة «أبي» أو «Father»، عبر شبكتَي «دو» و«اتصالات من e&» في الإمارات، على الأرقام: 1034 للتبرع بـ10 دراهم، و1035 للتبرع بـ50 درهماً، و1036 للتبرع بـ100 درهم، و1038 للتبرع بـ500 درهم.

كما يمكن الإسهام في الحملة عبر تطبيق «دبي الآن» DubaiNow تحت فئة «التبرعات»، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية (جود) Jood.ae.