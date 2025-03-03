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الامارات | "نيابة دبي" تحيل خليجية إلى "الجنايات" بتهمة السكر وإثارة الشغب والاعتداء على رجال الأمن

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الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

  • الامارات | "نيابة دبي" تحيل خليجية إلى "الجنايات" بتهمة السكر وإثارة الشغب والاعتداء على رجال الأمن 1/2
  • الامارات | "نيابة دبي" تحيل خليجية إلى "الجنايات" بتهمة السكر وإثارة الشغب والاعتداء على رجال الأمن 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت النيابة العامة في دبي أن الادعاءات التي تروّج لها امرأة خليجية (ر.ح) عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الإجراءات القانونية المتخذة بحقها مخالفة للواقع، حيث أظهرت التحقيقات أنه تم توقيفها في حالة سكر بأحد الأماكن العامة، وأحدثت شغبًا، كما اعتدت على أفراد من شرطة دبي ووجهت إليهم ألفاظًا نابية أثناء تأديتهم عملهم. وبناءً على ذلك، قررت النيابة إحالتها إلى محكمة الجنايات للنظر في القضية.

وأكدت النيابة العامة أن سيادة القانون فوق الجميع، ويتم تطبيق أحكامه على المواطنين والمقيمين دون تفرقة، مشددةً على أن أي محاولة لخرق القانون ستؤدي بصاحبها إلى المساءلة القانونية، مع التأكيد على أن القانون هو الفيصل والمرجع الأساسي لحفظ الحقوق والواجبات في دبي.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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