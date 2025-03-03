الامارات | "طرق دبي" تطلق 20 مبادرة مجتمعية لتعزيز العطاء والتلاحم المجتمعي في رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستقبل طلق هيئة الطرق والمواصلات بدبي شهر رمضان المبارك لهذا العام بـ 20 باقة متنوعة من الفعاليات المجتمعية والأنشطة الخيرية التفاعلية يجري تنفيذها طيلة الشهر الفضيل لعام 2025 في المبنى الرئيس للهيئة ومحطات المترو ومحطات النقل البحري، وتعتبر المبادرات الرمضانية فرصة اجتماعية يلتقي فيها الموظفون والمتطوعون والأفراد بهدف إسعاد أصحاب الهمم والأيتام وسائقي دراجات التوصيل والشاحنات ورواد المترو والعبرات والأسر المتعففة، وتعكس الأنشطة مظاهر البهجة والاحتفالات، التي تتميز بالطابع الاجتماعي والتقليدي لإمارة دبي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، عبدالله آل علي: " تسعى الهيئة من خلال طرح المبادرات الإنسانية إلى دعم المجتمع بمختلف شرائحه على الصعيدين المحلي والدولي، وتستهدف مبادراتها الرمضانية لهذا العام كلاً من: سائقي الحافلات، والعمّال، وسائقي دراجات التوصيل، وسائقي الشاحنات، وذوي الدخل المحدود، تماشياً مع القيم المؤسسية للهيئة، التي تحث على تعزيز التسامح والتعاون والعمل الجماعي وترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في إعلان عام 2025 (عام المجتمع)."

وأضاف آل علي أن هيئة الطرق والمواصلات، خصصت (5) مبادرات خارجية انطلقت مع أول أيام الشهر الفضيل وهي: مشروع (إفطار صائم) بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية، ومبادرة (باص الخير)، التي تبدأ في الأسبوع الثاني من رمضان، و تعتبر من المبادرات السنوية، التي يستفيد منها سائقي الحافلات ودراجات التوصيل والشاحنات، بالإضافة لسكن العمّال ورواد العبرات وتتضمن الأنشطة المخصصة لرواد محطات المترو توزيع 5000 وجبة إفطار ، إلى جانب تصميم(أكشاك) في إحدى محطات المترو لتوزيع هدايا رمزية لفئة العمال.

وتطلق الهيئة مبادرة (المير الرمضاني) في (يوم زايد للعمل الإنساني)، الذي يصادف 19 رمضان من كل عام الموافق لذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" حيث تستهدف هذه المبادرة مناطق الأسر من ذوي الدخل المحدود، ويتم خلالها تقديم المستلزمات الغذائية للشهر المبارك من خلال بطاقة نول.

وسيتم كذلك، على مستوى الهيئة، تنفيذ (15) فعالية لإسعاد الموظفين من الفئات القيادية، وأصحاب الهمم والموظفين الميدانين، بهدف نشر الروح الإيجابية وإتاحة الفرصة للالتقاء على موائد الإفطار من خلال فعالية الإفطار الجماعي للميدانيين والمهندسين وتجميع الإدارات للإفطار في المخيم الشتوي، ومساعدة فئات الموظفين من ذوي الدخل المحدود بإعطائهم قسائم المير الرمضاني وتوزيع الملابس والمواد الغذائية عن طريق مساهمة (باص الخير)