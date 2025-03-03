منطقة الظفرة تتزين احتفاءً برمضان

ابوظبي - سيف اليزيد - زينت بلدية منطقة الظفرة الشوارع الرئيسة والدوارات والجزر الوسطية والجسور على مستوى مدن المنطقة احتفاءً بشهر رمضان المبارك.

وتم تركيب أكثر من 1000 شكل هندسي، تشمل أشكالا ضوئية هندسية وعبارات تتناسب ومعاني وأجواء الشهر الفضيل، مثل عبارات رمضان كريم، وشهر الخير، وتقبل الله صيامكم.

وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تزيين الشوارع ومداخل المدن كل عام بمناسبة شهر رمضان لإضفاء لمسة جمالية على المنطقة تحمل خصوصية الشهر الفضيل ونشر السعادة بين أفراد المجتمع مع الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة للمحافظة على سلامة مستخدمي الطرق، واستخدام مواد صديقة للبيئة في أعمال الزينة.