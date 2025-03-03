الامارات | 6 مليارات درهم لتطوير مداخل ومخارج 15 منطقة في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دبي القابضة، توقيع اتفاقية مساهمة وتنفيذ حلول مرورية بقيمة ستة مليارات درهم، بين هيئة الطرق والمواصلات، ودبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوعة الأنشطة والرائدة في تطوير المشروعات الكبرى.

وتُسهم الاتفاقية في تعزيز منظومة البنية التحتية والارتقاء بها، ضمن أبرز المشروعات التطويرية الرئيسة والمجتمعات المخططة بشكل متكامل في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك جزر دبي، ومثلث قرية جميرا، وبالم جيت واي، والفرجان، وجميرا بارك، وأرجان، وماجان، وليوان (المرحلة الأولى)، وند الحمر، وفيلانوفا، وسيرينا. وتشمل الاتفاقية تنفيذ جسور وطرق لتعزيز المداخل والمخارج المؤدية لخمس مناطق تطويرية للمجموعة، هي: قرية جميرا الدائرية، ومدينة دبي للإنتاج، والخليج التجاري، ونخلة جميرا، والمدينة العالمية (المرحلة الثالثة).

حضر توقيع الاتفاقية وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، وعدد من المسؤولين من الجانبين، ووقّع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات، المدير العام رئيس مجلس المديرين، مطر الطاير، وعن دبي القابضة، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أميت كوشال.

ووفقاً للاتفاقية سيجري توفير أربعة مداخل ومخارج إضافية لقرية جميرا الدائرية، تشمل تنفيذ تقاطعات مجسّرة، تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمداخل والمخارج بنسبة 100%، وخفض زمن الرحلة على المداخل والمخارج والطرق الداخلية في المنطقة بنسبة 70%، إلى جانب تعزيز السلامة المرورية على التقاطعات وتحقيق انسيابية في الحركة المرورية، كما تشمل الاتفاقية تنفيذ جسور إضافية لحركة الدخول والخروج من شارع الشيخ محمد بن زايد لمدينة دبي للإنتاج، تسهم في خفض زمن الرحلة على المداخل والمخارج والطرق الداخلية بنسبة 50%.

وسيجري وفقاً للاتفاقية تنفيذ تحسينات سطحية على التقاطعات عند مدخل منطقة الخليج التجاري من شارع الشيخ زايد، وتنفيذ جسر مشاة لفصل حركة المشاة عن حركة المركبات على تقاطع شارع الخليج التجاري مع شارع الخيل الأول، وتنفيذ تحسينات سطحية على الطرق الداخلية في منطقة الأبراج، وتسهم هذه الأعمال في خفض زمن الرحلة على المداخل والمخارج والطرق الداخلية بنسبة 30%.

وتشمل الاتفاقية أيضاً تنفيذ مسارات إضافية للتسارع والتباطؤ في شارع نخلة جميرا، تغطي ستة مواقع لتحسين الحركة المرورية، كما سيتم تنفيذ جسرين للمشاة بدلاً من المعابر السطحية، لتعزيز انسيابية الحركة والحفاظ على سلامة الأفراد، إلى جانب خفض زمن التنقل داخل نخلة جميرا بنسبة 40%، وتشمل الاتفاقية أيضاً توسعة مدخل المدينة العالمية (المرحلة الثالثة) من شارع المنامة، وذلك بإضافة مسار جديد، وتوسعة الطرق الداخلية، وتطوير التقاطعات السطحية لتصبح محكومة بإشارات ضوئية لتنظيم الحركة المرورية، ورفع مستوى السلامة المروية، وتسهم هذه التحسينات في خفض زمن الرحلة من 15 دقيقة إلى خمس دقائق.

شراكة استراتيجية

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دبي القابضة: «تجسّد شراكتنا الاستراتيجية مع هيئة الطرق والمواصلات، رؤيتنا المشتركة التي تتمثّل في تطوير إمارة دبي، وترسيخ مكانتها مدينة لا تقتصر على الابتكار والتقدم التكنولوجي، بل تتميز كذلك بسهولة الحركة المرورية وانسيابية التنقل، وعن طريق مثل هذه المشروعات تواصل دبي القابضة التزامها الراسخ بتطوير مجتمعات متكاملة وفق أعلى المعايير الدولية، وإنشاء بنية تحتية متطورة تعزز الاتصال، وتسهّل التنقل والحركة المرورية، وترتقي بجودة حياة المجتمع، ومن خلال هذا التعاون الوثيق نعزز معاً مكانة دبي وجهةً عالميةً متميزةً للمدن المستقبلية، ومرجعاً في التطوير الحضري».

انسيابية الحركة المرورية

وعبّر مطر الطاير عن سروره بتوقيع الاتفاقية مع دبي القابضة، لتطوير المداخل والمخارج المؤدية للمناطق الخاصة بالمجموعة، وقال: «تسهم هذه الاتفاقية في زيادة الطاقة الاستيعابية للطرق الداخلية ومداخل ومخارج تلك المناطق، بما يسهم في انسيابية الحركة المرورية وخفض زمن الرحلة، وتسهيل وصول السكان والزوار إلى المناطق التطويرية، وتعزيز مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الطرق».

وأكد حرص الهيئة على تعزيز علاقات الشراكة مع المطورين العقاريين، لضمان استيعاب البنية التحتية لشبكة الطرق في المناطق التطويرية، مع الأحجام المرورية الناتجة عنها، لتسهيل حركة تنقل السكان والزوار، مشيراً إلى أن المشروعات التي سيتم تنفيذها بموجب الاتفاقية، تسهم في تقليل زمن الرحلة ورفع الطاقة الاستيعابية للمداخل والمخارج، بنسبة تراوح بين 30% و70%.

تقليص زمن التنقل

من جانبه، قال أميت كوشال: «تعكس هذه الشراكة التزامنا الراسخ بدعم هيئة الطرق والمواصلات ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية والتنقل عبر أرجاء الإمارة، لاسيما في عدد من أكثر وجهات دبي حيوية ونشاطاً، نلتزم في دبي القابضة بتقديم مشروعات تطويرية متكاملة، قادرة على استشراف المستقبل وتلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمعات وقطاعات الأعمال، ونحن واثقون بأن هذه التحسينات المقرر تنفيذها ضمن شبكة الطرق، ستسهم في تقليص أوقات التنقل وزيادة القدرة الاستيعابية للطرق، كما سترتقي بالتجربة المعيشية داخل مجتمعاتنا، وتؤكد هذه الجهود التزام دبي القابضة برؤية طموحة تهدف إلى جعل دبي مدينة أكثر ترابطاً واستدامة، من أجل بناء حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً».

أحمد بن سعيد:

. «دبي القابضة» تواصل التزامها بتطوير مجتمعات متكاملة وفق أعلى المعايير الدولية، وإنشاء بنية تحتية متطورة.

مطر الطاير:

. المشروعات تسهم في تسهيل وصول السكان والزوار إلى المناطق التطويرية، وتعزيز مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الطرق.