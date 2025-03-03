الامارات | 3 برامج اجتماعية لتمكين الأسر ذات الدخل المحدود في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي حرصها على تقديم الدعم للأسر ذات الدخل المحدود في إمارة أبوظبي، من خلال ثلاثة برامج تشمل برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، وبرنامج التمكين، إضافة إلى برنامج الإرشاد المالي، وذلك لخلق أثر إيجابي مستدام عبر نهج متكامل يقوم على توفير شبكة أمان اجتماعي للأسر المستفيدة، يضمن لها حياة كريمة، من خلال توفير الدعم المالي الاجتماعي، وفرص التمكين والتعليم والتدريب.

وذكرت الهيئة، عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أنها تعمل على تنفيذ برامجها وفق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تشمل تقديم الدعم المناسب لكل من يحتاج إليه، وتمكين المستفيدين، ووقاية وحماية الفئات المعرضة للخطر، وتنفيذ عمليات ذات كفاءة عالية وفاعلية، مشيرة إلى امتلاكها دوراً فعالاً ضمن برامج التمكين، عبر رفع الوعي المالي بأهمية التخطيط المالي السليم، والوصول إلى أسلوب حياة مالي مستدام، وتنفيذ الدراسات الاجتماعية والمالية المتخصصة، التي من شأنها تقديم تصورات حالية ومستقبلية للواقع الاجتماعي للأسر الأكثر استحقاقاً للدعم في الإمارة.

وأوضحت الهيئة وجود ثلاثة معايير للتأهل لبرنامج الدعم الاجتماعي، تشمل أن يكون طالب الدعم من مواطني إمارة أبوظبي، ومقيماً فيها، وأن يكون دخل الأسرة الإجمالي أقل من خط الدعم للأسرة، وأن تكون ثروة الأسرة أقل من ستة أضعاف خط الدعم، لافتة إلى أن التقديم على طلب الحصول على الدعم يكون عن طريق منصة تقديم الخدمات الحكومية (تم)، باستخدام حساب الهوية الرقمية UAE PASS، مع الأخذ في الاعتبار أنه عند احتساب الدخل يجب أن يكون إجمالي دخل الأسرة تحت خط الدعم المعتمد، كما يحسب إجمالي دخل الأسرة المواطنة ذات الدخل المحدود بالنظر إلى جميع أفرادها، ووفقاً لمصادر الدخل «الدخل الثابت، والثروة، والمنافع الاجتماعية».

وأكدت الهيئة تشجيع المستفيدين من الدعم الاجتماعي، المؤهلين والقادرين على الانخراط في سوق العمل، مشددة على أن التمكين الاقتصادي يعد من أهم الركائز التي تقوم عليها استراتيجيتها لمنتسبي برنامج الدعم المرتبط بالبحث الجاد عن العمل لدى الأفراد، حيث تعمل برامج التمكين المتنوعة على تعزيز روح العمل، والبحث عن الفرص الوظيفية للعمل على استدامة الموارد الاقتصادية لأفراد الأسرة.

ولفتت الهيئة إلى تبنّيها مفهوم التمكين الاجتماعي، من خلال تشجيع وتحفيز ومساعدة الأسر المستفيدة على تعزيز التكافل والروابط الأسرية، وتعزيز التماسك الأسري، وخلق بيئة عائلية مستقرة، تُمكّن جميع أفراد الأسرة من العيش باستقلالية مالية مستدامة لأفرادها.

وأوضحت الهيئة أنها صممت برنامج «الإرشاد المالي» للأسرة المتعثّرة مالياً، وذلك للتركيز على إرساء مفاهيم إدارة الأموال لدى الأسر المستفيدة، وتحديد الأهداف المالية والعمل عليها، والموازنة بين الدخل والنفقات، وصولاً إلى تعميق الوعي بأهمية الادخار، فضلاً عن إقامة جلسات للأفراد للتعرّف إلى احتياجاتهم المالية وتنظيم خطط لإدارة أموالهم، لمعالجة التعثر المالي وآلية إدارة الديون، لافتة إلى أن البرنامج يهدف إلى ترسيخ أسس التخطيط المالي السليم، لتهيئتهم لمواجهة مسؤولياتهم المالية بكفاءة، وحمايتهم من الديون وتداعياتها، فضلاً عن تزويدهم بمهارات الترشيد في الإنفاق.