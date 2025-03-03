الامارات | اللواء المنصوري: مركز «ند الشبا» يبتكر برامج تعزّز الأمن والأمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، أن فريق عمل مركز شرطة ند الشبا استطاع، خلال الفترة الماضية، ابتكار وتطوير برامج وأنظمة وأفكار نوعية عزّزت الأمن والأمان في منطقة الاختصاص، الأمر الذي نتج عنه تحقيق نتائج مُتقدمة في الأداء والكفاءة في كل العمليات الشرطية والأمنية.

جاء ذلك خلال اطلاع اللواء خليل المنصوري على سير العمل في مركز شرطة ند الشبا، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور مدير مركز شرطة نايف رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، اللواء دكتور طارق تهلك، ومدير مركز شرطة ند الشبا، العميد محمد عبيد سعيد بن حميدان، ونائب مدير مركز شرطة ند الشبا، المقدم فيصل صقر المري، ومدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة، المقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، وعدد من الضباط.

وتفقد اللواء المنصوري الطابور العام لمركز شرطة ند الشبا، ثم قام بجولة تضمنت المباني والمرافق التابعة للمركز مثل الثكنات والمرافق الرياضية والقاعات، واطلع على جاهزية الدوريات الأمنية والمركبات والمعدات المستخدمة والأنظمة المطبقة فيها.

واطلع على النتائج التي حققها المركز في مؤشرات الأداء، وأهمها نسبة سرعة الاستجابة والانتقال للبلاغات، كما اطلع على سير العمل في الجانب الإداري والمتعلق بالمورد البشري وأهم ما يقدم له من برامج تدريبية ومبادرات وبرامج السعادة والجاهزية، وبرامج التثقيف والتوعية.

كما اطلع على خطة السعادة الوظيفية التي أسهمت في تحقيق 99.4% بنسبة السعادة الوظيفية خلال عام 2024.

وتقدم اللواء المنصوري بالشكر والتقدير لكل ضباط وضباط صف وأفراد مركز ند الشبا، مُثمناً جهودهم المتميزة في تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع وتقديم أفضل الخدمات لهم.