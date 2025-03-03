الامارات | المدفع «الرحال» في المرموم اليوم وغداً 

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت القيادة العامة لشرطة دبي موقع وجود المدفع «الرحال»، اليوم وغداً، (الثالث والرابع من أيام الشهر الفضيل) في منطقة المرموم.

وتنقسم المدافع هذا العام إلى نوعين، الأول مدافع ثابتة تتوزع في ثماني مناطق رئيسة على مستوى الإمارة: مدينة إكسبو دبي، وداماك هيلز، والاتحاد للعقارية (أب تاون مردف)، وبرج خليفة، ومؤسسة دبي العقارية (وصل)، وفندق حصن حتا، و«سولت كامب» في منطقة كايت بيتش، وفيستفال سيتي.

والنوع الثاني المدفع المتنقل (الرحال) الذي سيتنقل بين 17 منطقة في إمارة دبي.