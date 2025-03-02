الامارات | مدارس: 7 ضوابط مهمة للطلبة وأولياء الأمور في الأسبوع الأول من رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع انطلاق شهر رمضان المبارك، أعلنت مدارس حكومية في مختلف إمارات الدولة، عن 7 ضوابط إدارية وتعليمية مهمة للطلبة وأولياء الأمور، إذ تركز على تنظيم العملية التعليمية خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل وضمان سير الاختبارات التجريبية والمشاريع التقييمية بسلاسة.

الاختبارات التجريبية

أوضحت المدارس أن جميع الصفوف الدراسية ستخضع لاختبارات تجريبية خلال الأسبوع الأول من رمضان، وذلك في إطار استعداد الطلبة للاختبارات النهائية، وشددت على ضرورة إحضار أجهزة الحاسوب مشحونة بالكامل لتجنب أي مشكلات تقنية قد تعيق أداء الاختبارات الإلكترونية.

عرض وتقييم المشاريع

وافادت ادارات المدارس في تعاميم مباشرة للطلبة وأولياء الأمور، اطّلعت عليها "الامارات اليوم": "سيتم عرض وتقييم مشاريع الطلبة من الصف الخامس حتى الصف الثامن، حيث تم تخصيص الأسبوع الأول من رمضان لتقييم مشاريع طلبة الحلقة الثانية، وهو ما يعكس توجه النظام التعليمي نحو التقييم العملي والتطبيقي، الذي يعزز المهارات البحثية والابتكارية للطلبة".

حصص الدعم والمراجعة

أكدت المدارس استمرار حصص الدعم والمراجعة خلال هذه الفترة، حيث تهدف إلى تهيئة الطلبة لفهم هيكلية الاختبارات النهائية، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال مراجعات مكثفة، لضمان تحقيق أفضل النتائج الأكاديمية.

الانضباط المدرسي

شددت المدارس على أهمية الالتزام بالحضور خلال الأسبوع الأول من رمضان، خاصة مع قصر اليوم الدراسي، مما يتطلب الاستفادة القصوى من كل حصة دراسية، وعدم الاستئذان خلال اليوم الدراسي إلا لعذر طبي موثق، مؤكدة أنها لن تسمح بخروج الطلبة أثناء اليوم الدراسي إلا في حالة وجود عذر طبي موثق، وذلك لضمان استمرارية الدراسة دون انقطاع.

اكدت على تطبيق لائحة السلوك على حالات الاستئذان غير المبرر، اذ ان حالات الخروج غير المبرر ستخضع للوائح السلوك المدرسية، وهو ما يعكس التزام المدارس بتطبيق أنظمة الانضباط التربوي.

إغلاق المقصف المدرسي خلال رمضان

في إطار مراعاة أجواء الصيام، قررت المدارس إغلاق المقاصف المدرسية خلال هذه الفترة، مع التأكيد على أن الطلبة يُفضل أن يحضروا معهم احتياجاتهم الشخصية الضرورية، مثل زجاجات المياه، لاستخدامها بعد الإفطار للصائمين.

تعكس هذه التوجيهات حرص المدارس على تنظيم عملية التعلم خلال الشهر الفضيل، مع مراعاة الظروف الخاصة بالطلبة الصائمين، حيث تركز الخطوات المتخذة على تحقيق التوازن بين الاستعداد للاختبارات والحفاظ على التركيز الذهني.

كما أن استمرار حصص الدعم والمراجعة يوفر للطلبة فرصة إضافية للتحضير الجيد، بينما يعزز تقييم المشاريع من المهارات العملية والتطبيقية لديهم.

وفيما يتعلق بالضوابط الخاصة بالحضور والاستئذان، فهي تهدف إلى ضمان انضباط العملية التعليمية خلال الفترة الحرجة قبل الامتحانات النهائية، مما يعزز ثقافة الالتزام والمسؤولية لدى الطلبة.

دعت المدارس جميع الطلبة وأولياء الأمور إلى التعاون والتقيد بهذه التوجيهات لضمان نجاح الخطة الدراسية خلال شهر رمضان، متمنيةً للجميع شهراً مباركاً ونجاحاً دراسياً مستمراً.