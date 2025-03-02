بلدية أبوظبي تُنجز أعمال إعادة التأهيل الشامل في حديقة بينونة

ابوظبي - سيف اليزيد - أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية – مركز بلدية المدينة، أعمال إعادة التأهيل الشامل لحديقة بينونة في جزيرة أبوظبي، بهدف تطوير مرافقها وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتعزيز المظهر الحضاري للحديقة، وإبراز قيمتها الجمالية، لتلبّي احتياجات الزوّار من مختلف الأعمار وتُسهم في إسعادهم.



وحرصت بلدية مدينة أبوظبي على إعادة تأهيل حديقة بينونة وتطويرها تطويراً شاملاً، لتوفير بيئة ترفيهية متكاملة تناسب جميع أفراد المجتمع، مع توفير مرافق حديثة تشمل مناطق ألعاب الأطفال ومسطحات خضراء ومناطق الشواء، إضافة إلى مراعاة احتياجات أصحاب الهمم، ما يُسهم في تحسين تجربة الزوّار، وتعزيز التفاعل المجتمعي والمظهر الحضاري للإمارة، وتحقيق معايير الاستدامة وجودة الحياة للجميع.

وتضمَّنت أعمال تطوير الحديقة إزالة النافورة القديمة، وإعادة تأهيل المنطقة بزراعة الزهور وطبقة تغطية التربة، لتعزيز عناصر التجميل الطبيعي وزيادة المساحات الخضراء في الحديقة، وإعادة التأهيل الشامل لمسارات الممشى والممرات في الحديقة بطول 3,000 متر.

وتضمَّنت أعمال التطوير أيضاً إنشاء خمس مناطق ألعاب رملية ومطاطية للأطفال، وإضافة 14 لعبة، منها اثنتان لأصحاب الهمم، وإنشاء ملعب لرياضة تنس الريشة، وتركيب لوحات إرشادية وتوجيهية داخل الحديقة، وتركيب إنارة زِينة، وصيانة جميع أعمدة الإنارة في الحديقة، وإنشاء ست مناطق مخصَّصة للشواء، وإعادة تأهيل شامل للمسطحات الخضراء ودورات المياه في الحديقة.

وتواصل بلدية مدينة أبوظبي جهودها في تطوير الحدائق والمنتزهات العامة، والمرافق الترفيهية، والمماشي الرياضية، وحدائق الأحياء السكنية، لتلبية احتياجات أفراد المجتمع وتطلُّعاتهم ضمن بيئة آمنة تضمن سلامة مرتاديها.