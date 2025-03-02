"الشارقة الخيرية" تبدأ توزيع 33 ألف وجبة إفطار صائم يومياً داخل الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأت جمعية الشارقة الخيرية توزيع 33 ألف وجبة إفطار صائم في 136 موقعًا داخل إمارة الشارقة خلال اليوم الأول من شهر رمضان المبارك ضمن مليون وجبة تستهدف الجمعية توزيعها على مدار أيام شهر رمضان المبارك.

وأكدت الجمعية متابعتها سير عملية التوزيع من خلال لجان مخصصة تقوم بمراقبة مراحل التنفيذ كافة والتأكد من توزيعها بالشكل المطلوب ورصد أي سلبيات قد تطرأ على المشروع وتتم معالجتها بشكل فوري لضمان توفير أفضل خدمة ممكنة للمستفيدين.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية إن مشروع إفطار صائم يعد من أبرز المبادرات التي نقوم بها خلال شهر رمضان المبارك بهدف تعزيز التكافل الاجتماعي ونحرص على ضمان تقديم الوجبات بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان رضا المستفيدين.