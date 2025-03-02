الامارات | لماذا نشعر بالدوار عند الانحناء؟ أسباب وحلول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه بعض الأشخاص شعوراً مفاجئاً بالدوار عند الانحناء، وهو ما قد يثير القلق لديهم. فما الأسباب المحتملة لهذه الحالة، ومتى يجب استشارة الطبيب؟

1. الدوار الموضعي الحميد



يُعد الدوار الموضعي الحميد أحد الأسباب الشائعة لهذا الشعور، وينتج عن تغيرات معينة في وضع الرأس، مثل:

الانحناء للأمام.

تحريك الرأس لأعلى أو أسفل.

الاستلقاء أو التقلب أثناء النوم.

يحدث هذا النوع من الدوار بسبب تحرك بلورات صغيرة داخل الأذن الداخلية، مما يؤدي إلى اضطراب في إشارات التوازن المرسلة إلى الدماغ، فيشعر الشخص بالدوار المفاجئ.

2. انخفاض ضغط الدم الانتصابي



قد يكون الدوار عند الانحناء ناتجًا عن انخفاض مفاجئ في ضغط الدم عند الوقوف أو الجلوس بعد الانحناء. يُعرف هذا باسم انخفاض ضغط الدم الانتصابي، وهو يحدث بسبب ضعف تنظيم ضغط الدم، وقد يرتبط بأمراض مثل:

أمراض القلب، مثل قصور القلب أو مرض الشريان التاجي.

السكري وتأثيره على الأعصاب المسؤولة عن تنظيم ضغط الدم.

أمراض الجهاز العصبي، مثل باركنسون أو الخرف.

الفشل الكلوي.



3. تأثير الأدوية



بعض الأدوية قد تسبب الشعور بالدوار عند الانحناء، خاصة عند استخدامها لفترات طويلة، ومنها:

أدوية خفض ضغط الدم.

مدرات البول.

مضادات الاكتئاب.



متى يجب استشارة الطبيب؟



إذا كان الدوار يتكرر بشكل متواصل أو يرافقه أعراض أخرى مثل الإغماء أو عدم الاتزان الشديد، فمن الضروري مراجعة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي ووضع خطة علاج مناسبة.

لا تتجاهل الدوار المتكرر، فقد يكون مؤشرًا على مشكلة صحية تحتاج إلى متابعة.