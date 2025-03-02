الامارات | طقس غائم وأمطار متوقعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، ويكون رطباً ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار على اليابسة، وحركتها شمالية غربية، وسرعتها (15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/ساعة). ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:43، والمد الثاني عند الساعة 22:03، والجزر الأول عند الساعة 08:29، والجزر الثاني عند الساعة 21:04.

أما في بحر عمان فيكون الموج مضطرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:36، والمد الثاني عند الساعة 23:30، والجزر الأول عند الساعة 19:17، والجزر الثاني عند الساعة 06:00.