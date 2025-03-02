الامارات | 4 مارس موعداً للنطق بالحكم في طعون تنظيم «العدالة والكرامة» الإرهابي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بعد غدٍ الثلاثاء الرابع من مارس الجاري موعداً للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من النائب العام، ومن المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «تنظيم العدالة والكرامة» الإرهابي.

وكانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قد استمرت في تلقي ونظر الطعون على الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة أمن الدولة، في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 التي تقدّم بها المدانون البالغ عددهم 59، والقاضي بإدانة 53 متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وست شركات، والحكم عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 20 مليون درهم، وفي الطعن المقام من النائب العام في شق من الحكم يتعلق بانقضاء الدعوى الجزائية لـ24 من المتهمين عن جرائم التعاون، وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال.