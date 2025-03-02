الامارات | سؤال وجواب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتساءل خريجون عن كيفية الحصول على بيان تسلسل دراسي من مدارس أبوظبي؟

أوضحت دائرة التعليم والمعرفة أن الحصول على البيان متاح من خلال خدمة إصدار بيان مصدق لتسلسل دراسي عبر موقعها الإلكتروني، حيث يمكن التقديم بطلب الحصول على بيان تسلسل دراسي مصدق، الذي يستعرض مستوى تقدم الطالب الأكاديمي خلال الأعوام أو السنوات الدراسية في المدارس الخاصة أو مدارس الشراكة داخل إمارة أبوظبي، مشيرة إلى توافر هذه الخدمة منذ عام 2012، وفي حال رغبة مقدم الطلب في الحصول على بيان تسلسل دراسي قبل عام 2012، فيجب عليه زيارة مركز إسعاد العملاء التابع لدائرة التعليم والمعرفة وتوفير إثبات هوية سارية المفعول.