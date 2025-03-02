الامارات | «الشؤون الإسلامية» تفتتح 54 مسجداً على مستوى الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أكثر من 54 مسجداً على مستوى إمارات الدولة، قبيل شهر رمضان المبارك، إضافة إلى تأهيل وصيانة أكثر من 152 مسجداً، وتوفير كل متطلبات المساجد من تجديد الفرش والتكييف وجودة الصوت، وفق أفضل المعايير والممارسات التي تتبعها الهيئة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الدكتور عمر حبتور الدرعي، حرص الهيئة على التوسع في بناء المساجد، ومواكبة التطور العمراني في المدن والضواحي الحديثة، لتمكين شرائح المجتمع من أداء الصلوات الجماعية وتحقيق السعادة لهم، مشيداً بالدعم الكبير للهيئة من القيادة الرشيدة، واهتمامها ببيوت الله وتوفير كل احتياجاتها، ومثمناً مساهمات المحسنين وأهل الخير والشركاء.

وأشار إلى أن الهيئة تتبع استراتيجية بعيدة المدى في بناء العشرات من المساجد سنوياً، وتلبية كل متطلبات المجتمع، من خلال ترسيخ الوقف في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز هذه الثقافة، وبيان دورها في خدمة المجتمع عبر العديد من المجالات، مؤكداً أن المساجد هي منبع الخير للمجتمع، ورمز التعاون والتكافل والمودة، انطلاقاً من رسالتها الدينية والاجتماعية.

عمر حبتور الدرعي:



• نحرص على التوسع في بناء المساجد ومواكبة التطور العمراني بالمدن والضواحي.