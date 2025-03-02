الامارات | تمويل 5 مشاريع بحثية جامعية مبتكرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منحت جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة السلطان قابوس تمويلاً لخمسة مشاريع بحثية رائدة ضمن برنامج البحث المشترك بين الجامعتين، باعتبارهما من الجامعات الرائدة في مجال البحث العلمي في الإمارات وسلطنة عمان، ويعكس التعاون التزاماً مشتركاً بتطوير المعرفة ووضع حلول بحثية مبتكرة للتحديات الاجتماعية الملحة.

ويمثل برنامج البحث المشترك بين جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة السلطان قابوس، التزام المؤسستين بتعزيز التميز البحثي، وتشجيع الابتكار، وتقوية الروابط بين جامعات البلدين، كما يتيح لأعضاء هيئة التدريس والطلاب العمل معاً في مشاريع ذات تأثير عالٍ تعالج التحديات الوطنية والإقليمية، عبر دمج خبراتهما ومواردهما، ما يخلق بيئة يزدهر فيها البحث العلمي، ويعزز الابتكار ويوفر حلولاً مستدامة لكل من البلدين. وفي المستقبل، ستواصل الجامعتان استكشاف فرص توسيع التعاون البحثي الذي يعود بالنفع على المجالين الأكاديمي والصناعي والمجتمع بشكل عام.

وتغطي المشاريع المختارة مجالات متعددة التخصصات تتماشى مع الأولويات الوطنية في كلا البلدين، بما فيها الصحة العامة، والتقدم في الصناعات الدوائية، وعلوم المواد، والأمن المائي، والاقتصاد الرقمي. وتهدف هذه الجهود البحثية إلى معالجة قضايا ملحة مثل نمذجة الأمراض، وابتكارات علاج السرطان، والمواد الصناعية المستدامة، وإدارة الموارد المائية، وريادة الأعمال في المنصات الرقمية الناشئة. ومن خلال الاستفادة من خبرات الباحثين من كلتا المؤسستين، يعزز هذا البرنامج الابتكار، ويقوي القدرة البحثية الإقليمية، ويسهم في حل التحديات الرئيسة التي تواجه الإمارات وسلطنة عمان.