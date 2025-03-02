10 ثلاجات  لحفظ النعمة في دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

طبّقت مؤسسة بنك الإمارات للطعام فكرة ثلاجات حفظ الطعام في بعض المراكز التجارية ومحال البيع، بهدف الاستغلال الأمثل وإدارة فائض الطعام، وتدريجياً سيتم التوسع في تطبيق هذه المبادرة، حيث تم توزيع 10 ثلاجات في المداخل الرئيسة للجهات المشاركة في المبادرة بمناطق مختلفة في إمارة دبي، حيث يتم تخزين وتعبئة وتوزيع الأغذية الطازجة بكفاءة من الفنادق والمطاعم والمؤسسات الغذائية المشاركة في مبادرات البنك.

وتُعد المؤسسة التي تم إطلاقها في عام 2017 تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أحد أبرز الجهات في دولة الإمارات التي تعمل دعم التوجّهات والسياسات العامة للدولة والإمارة في الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال تقليل هدر بقايا الطعام بنسبة 30% بحلول عام 2027، وإعادة توزيع الفائض وتدويره واستخدامه.

بالإضافة إلى توعية أفراد المُجتمع وفئاته المُختلفة بأهمّية حفظ النّعمة، ورفع مُستوى الثقافة الاستهلاكية للغذاء في الدولة، من خلال البرامج والمُبادرات التوعوية والتثقيفية لأفراد المُجتمع في كل ما يتعلق بتقنين الاستهلاك وتقليل الفائض من الطعام وتقليص بقايا الطعام. والمُساهمة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوّعي في مجالات الخير والعطاء، وضمان الاستغلال الأمثل لفائض الطعام، من خلال إعادة توزيع الأطعِمة الصّالِحة للاستهلاك على الفِئات والجهات المستحقة داخل الدولة وخارجها بأفضل معايير الجودة والسلامة، وتدوير بقايا الأطعمة غير الصّالحة للاستهلاك في صناعات ومواد مفيدة كالطاقة والأسمدة وغيرها، حيث خلال ساهمت المؤسسة خلال 2024 في ترك أثر بيئي إيجابي تمثّل بتحويل نحو 5.466 طناً من الأغذية ما يعادل 13 مليوناً و665 ألفاً و750 وجبة عن مسار الطمر في مكب النفايات، ليدعم بذلك أحد مستهدفاتها في الحدّ من التلوث البيئي والانبعاثات الناتجة عن الطعام.

وانطلقت الخطة الاستراتيجية الجديدة من رؤية واضحة، وهي «مؤسسة بنك الطعام مستدامة ورائدة عالمياً»، ورسالة أساسها تخطيط وضمان إدارة فائض الطعام وتسليمه للمستفيدين محلياً وعالمياً، وهذه الخطة تعتبر المحرك الأساسي لضمان التطوير المستدام لأنشطة المؤسسة، عبر التخطيط المستقبلي بعيد المدى، ووضع المنهجيات والرؤى الرامية إلى تحقيق أهدافه الاستراتيجية، وتعزيز قيم العطاء والاستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي. كما تعكس الخطة الاستراتيجية الجديدة الغاية السامية من المؤسسة كمنظومة إنسانية متكاملة تُعلي من قيمة إطعام الطعام، وتوصيله إلى أكبر عدد من مستحقيه بجودة عالية، ضمن إطار مؤسسي مُحكَم ومستدام.

وتلتزم المؤسسة بالقيم الراسخة وهي: الإنسانية، والاستدامة، والتطوع، والشراكة، وتسعى لتحقيق أهدافها الاستراتيجية كإسعاد الناس من خلال زيادة عدد المستفيدين محلياً وعالمياً من المؤسسة، والتعاون مع الشراكات المحلية والعالمية لإدارة فائض الطعام، والاستغلال الأمثل لفائض الطعام لتقليل بقايا الطعام، والمساهمة تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، وتشجيع الأعمال التطوعية.

96 مليون

وزعت مؤسسة بنك الإمارات للطعام منذ تأسيسها في 2017، وحتى نهاية 2024، أكثر من 96 مليون وجبة، ونفّذت 524 فعالية وورشة وحملة، وتبنت علاقات الشراكة مع أكثر من 262 شريكاً استراتيجياً، إضافةً إلى توقيع 5 مذكرات تفاهم مع بنوك طعام إقليمية. وتعمل المؤسسة وفق خطتها الاستراتيجية 2023 - 2027 على تنفيذ خطة مبادرات استراتيجية وأنشطة إنسانية، وخلال سنتين الأولى حققت المؤسسة مستهدفاتها الاستراتيجية بنسبة 100%.