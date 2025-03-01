حاكم أم القيوين يتقبل التهاني من الشيوخ والمسؤولين بشهر رمضان المبارك

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين بقصر سموه الليلة، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات من معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، داعياً العلي القدير أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين وأبناء القبائل الذين قدموا لسموه التهاني، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالصحة والعافية.

حضر الاستقبال، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وعدد من الشيوخ وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.