وزارة الخارجية تعلن جاهزيتها لموسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الخارجية عن جاهزيتها لموسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك وتؤكد التزامها بتقديم خدمات رقمية استباقية ومتطورة لضمان راحة وسلامة المواطنين .
ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الخارجية عن جاهزيتها لموسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك وتؤكد التزامها بتقديم خدمات رقمية استباقية ومتطورة لضمان راحة وسلامة المواطنين .
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