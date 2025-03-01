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الامارات | مكتوم بن محمد: رمضان محطة روحية تقوّي روابط المجتمع بالمحبة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مكتوم بن محمد: رمضان محطة روحية تقوّي روابط المجتمع بالمحبة 1/2
  • الامارات | مكتوم بن محمد: رمضان محطة روحية تقوّي روابط المجتمع بالمحبة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنّأ سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، شعب الإمارات قيادةً وشعباً والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان.

وقال سموّه في تدوينة عبر منصة «إكس»، أمس: «نبارك لشعب الإمارات قيادةً وشعباً والأمة الإسلامية حلول شهر رمضان المبارك».

وأضاف سموّه: «رمضان محطة روحية تعزز فينا قيم الإحسان والتراحم، وتجمعنا على الخير، وتقوّي روابط المجتمع بالمحبة. نسأل الله أن يكون شهر خير وبركة على وطننا والعالم أجمع».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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