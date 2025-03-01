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الامارات | منصور بن محمد: ندعو الله في رمضان أن يعمّ الاستقرار

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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  • الامارات | منصور بن محمد: ندعو الله في رمضان أن يعمّ الاستقرار 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنّأ سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، قيادة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، والشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان.

وقال سموّه في تدوينة عبر منصة «إكس»، أمس: «يهل علينا شهر المغفرة والرحمة والعتق، خالص التهاني وأطيب التمنيات لقيادتنا وشعبنا الكريم ولكافة المقيمين على أرض الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول هذا الشهر الفضيل».

وأضاف سموّه: «ندعو المولى عزّ وجلّ أن يجعله شهر رحمة ومودة، يعمّ فيه الأمان والاستقرار».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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