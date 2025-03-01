الامارات | «بيت الخير»: توزيع 1.5 مليون وجبة إفطار خلال رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جمعية بيت الخير بدء تنفيذ مشروع «إفطار صائم» خلال شهر رمضان المبارك. وأوضحت أنها ستوزع 52 ألفاً و375 وجبة في اليوم الأول في مختلف إمارات الدولة، ضمن حملتها الرمضانية «حق معلوم» من بين أكثر من 1.5 مليون وجبة سيتم توزيعها خلال الشهر الفضيل.

وأوضح مدير عام الجمعية، عابدين طاهر العوضي، أن «بيت الخير» تنفذ مشروع إفطار صائم لهذا العام من خلال 12 خيمة رمضانية تمت إقامتها في أنحاء دبي، إضافة إلى عجمان ورأس الخيمة، إلى جانب مفاطرها الموزعة في مختلف إمارات الدولة حيث تستقبل يومياً نحو 53 ألف صائم.

وأشار العوضي إلى أن اختيار مواقع الخيم الرمضانية يأتي تبعاً للكثافة السكانية للعمال ويهدف مشروع إفطار صائم إلى توفير وجبات الإفطار للأفراد الذين لا تتوافر لديهم فرص الإفطار مع أسرهم، وإقامة موائد الإفطار لهم في المساجد والخيم الرمضانية.