الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنح في دبي بإدانة امرأة آسيوية بتهمة الاستيلاء على مال الغير بطريقة احتيالية، وعاقبتها بالحبس لمدة شهر والغرامة وإبعادها عن الدولة.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهمة استدرجت أحد الأشخاص بإعلان وهمي واستولت منه على مبلغ، لكن تمكّنت الشرطة من ضبطها واسترداد المال فيما عدا 2600 درهم، وأحالتها إلى النيابة العامة ومنها إلى المحكمة التي اطمأنت إلى أدلة الإدانة.

وبدورها طعنت المتهمة على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف التي قبلت الطعن شكلاً ورفضته موضوعاً، مؤيدة الحكم المستأنف.