الامارات | رئيس الدولة ونائباه يهنئون شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بشهر رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شعب الإمارات والمقيمين على أرضها والشعوب العربية والإسلامية، بقدوم شهر رمضان المبارك.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أهنئ شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وأدعو الله تعالى أن يكون شهر خير وسلام لشعوب العالم كافة».

وأضاف سموّه: «رمضان شهر الخير والرحمة والأعمال الصالحة، وفرصة لتعزيز قيم الترابط الأسري والمجتمعي».

كما هنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بقدوم شهر رمضان المبارك.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «شهر كريم.. وشعب كريم.. وأيام مباركة».

وأضاف سموّه: «نهنئ شعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بقدوم شهر رمضان المبارك.. نسأل الله أن يتقبل فيه الصلوات والدعوات وسائر الخيرات.. ويعيده على الجميع بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام».

كما هنأ سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، شعب الإمارات والشعوب الإسلامية، بحلول شهر رمضان.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. أهنئ شعب الإمارات والشعوب الإسلامية، وأسأل الله تعالى أن يجعله شهر خير ورحمة وبركة على وطننا والعالم».

وأضاف سموّه: «الشهر الفضيل مناسبة لتعزيز قيم الخير والعطاء والتراحم في المجتمعات».