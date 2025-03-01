الامارات | «وقف الأب» تخصص 6 قنوات لتلقي إسهامات الأفراد والمؤسسات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حملة «وقف الأب»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تخصيص ست قنوات ميسّرة لاستقبال إسهامات الأفراد والمؤسسات، في تكريم الآباء من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم، لتوفير الرعاية الصحية المستدامة للفقراء والمحتاجين وغير القادرين. وتفتح الحملة باب الإسهام المالي للأفراد والمؤسسات، من خلال التبرع عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة، أو الرسائل النصية القصيرة SMS، أو التحويل المصرفي، أو مركز الاتصال الخاص بالحملة، أو تطبيق «دبي الآن»، أو منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود» (Jood.ae).

ويستقبل موقع الحملة FathersFund.ae الإسهامات من الأفراد والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال من داخل الدولة وخارجها.

ويمكن للراغبين في الإسهام في الحملة التواصل مع فريق مركز الاتصال الخاص بها على الرقم المجاني 8004999 من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع، بما فيها عطلة نهاية الأسبوع، لترتيب عملية الإسهام بالمبلغ الذي يريدون تخصيصه لدعم الرعاية الصحية في المجتمعات الأكثر احتياجاً.

وتتيح الحملة إمكانية الإسهام عبر التحويلات المصرفية المباشرة، حيث يمكن للجميع تحويل المبلغ المراد التبرع به من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN Number: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتوفر الحملة خيار الإسهام لمرة واحدة عبر الرسائل النصية القصيرة، من خلال إرسال كلمة «أبي» أو «Father» باللغة الإنجليزية على شكل رسالة نصية SMS لأرقام محددة على شبكتي «دو» و«اتصالات من e&» في الإمارات، على النحو الآتي: إرسال كلمة «أبي» أو «Father» في رسالة نصية للرقم: 1034 للتبرع بـ10 دراهم، وإرسال كلمة «أبي» أو «Father» في رسالة نصية للرقم: 1035 للتبرع بـ50 درهماً، وإرسال كلمة «أبي» أو «Father» في رسالة نصية للرقم: 1036 للتبرع بـ100 درهم، وإرسال كلمة «أبي» أو «Father» في رسالة نصية للرقم: 1038 للتبرع بـ500 درهم.

كما تقدم الحملة خيار الإسهام من خلال تطبيق «دبي الآن DubaiNow»، تحت فئة «التبرعات»، حيث تتعاون «دبي الرقمية» مع الحملة لتسهيل إسهامات المتبرعين من المؤسسات والأفراد وقطاعات الأعمال من داخل دولة الإمارات. ويمكن الإسهام في حملة «وقف الأب» من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية (جود) «Jood.ae» عبر الرابط: www.Jood.ae.