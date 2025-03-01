الامارات | مواعيد جديدة لمواقف وحدائق دبي والشارقة وعجمان خلال رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إمارات دبي والشارقة وعجمان، تطبيق مواعيد جديدة للمواقف العامة والحدائق خلال شهر رمضان المبارك، في إطار خطط استقبال الشهر الكريم، بهدف تسهيل حجز المواقف على المتعاملين، بما يتناسب مع مقتضيات خصوصية شهر رمضان.

وأفادت شركة باركن عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم تحديد مواعيد للمواقف العامة في دبي خلال شھر رمضان، حيث تبدأ الفترات الخاضعة للرسوم من الساعة الثامنة صباحاً حتى السادسة مساءً، ومن الساعة الثامنة مساءً حتى الـ10 مساءً، مشيرة إلى أن المواقف متعددة الطوابق تخضع للرسوم على مدار الساعة طوال أیام الأسبوع.

فيما حددت بلدية دبي مواعيد الحدائق العامة والمرافق خلال شهر رمضان؛ فبالنسبة لحدائق زعبيل والخور ومشرف الوطنية تبدأ ساعات العمل من التاسعة صباحاً حتى 11 مساءً، بينما تبدأ ساعات العمل في حديقة الصفا من 12 ظهراً حتى الـ10 مساءً، وفي حديقة الممزر من الثامنة صباحاً حتى الـ10 مساءً.

وذكرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بالنسبة لمدينة الطفل تبدأ ساعات العمل من الإثنين إلى الجمعة في التاسعة صباحاً حتى الرابعة عصراً، بينما السبت والأحد تبدأ من 11 صباحاً حتى الرابعة عصراً.

وفيما يتعلق بمضمار الدراجات الجبلية ومسار المشي الجبلي (غابة مشرف الوطنية) فتبدأ من السادسة والنصف صباحاً حتى 11 مساءً، وفي الحديقة القرآنية من الثامنة صباحاً حتى الـ10 مساءً، أما كهف المعجزات والبيت الزجاجي فمن الواحدة بعد الظهر حتى التاسعة مساءً. وتبدأ ساعات عمل برواز دبي من الـ10 صباحاً حتى السابعة مساءً. أما بالنسبة للحدائق العامة في الإمارة فتبدأ من الساعة الثامنة صباحاً حتى الواحدة بعد منتصف الليل، مع ملاحظة أن البوابات تُفتح بعد صلاة الفجر لمرتادي المماشي الرياضية.

وبدورها، نوّهت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان في تقرير بخصوص استعدادات رمضان، إلى أوقات عمل المواقف الخاضعة للرسوم في شهر رمضان المبارك، والتي تتضمن فترتين، تبدأ الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة مساءً، وتستأنف الفترة المسائية من الثامنة مساءً حتى 12 صباحاً طوال أيام الأسبوع، فيما عدا الجمعة والعطلات الرسمية. وحددت الدائرة أوقات عمل الحدائق التي تفتح أبوابها للجميع من الساعة الرابعة مساءً حتى الواحدة صباحاً طوال أيام الأسبوع، لتعكس بذلك جهود البلدية في التطوير والتحسين المستمر على حدائقها ومرافقها، والتي باتت مقاصد جاذبة لسكان الإمارة وزوارها للاستمتاع بأفضل التجارب، خاصة في أوقات الإفطار حتى وقت السحور.

ومن جانبها، أكدت بلدية مدينة الشارقة في تقرير بخصوص استعدادات رمضان، أن احتساب رسوم المواقف العامة خلال شهر رمضان سيكون من الساعة الثامنة صباحاً حتى 12 منتصف الليل، وستقوم فرق التفتيش التابعة لإدارة المواقف العامة بالتأكد من التزام الجمهور سداد الرسوم وعدم استغلال المواقف بشكل سيئ، كما ستكون المواقف المحيطة بالمساجد مجانية لمدة ساعة من رفع الأذان للتسهيل على الجمهور.

كما تستقبل حدائق الأحياء زوراها طوال أيام الأسبوع من الساعة الرابعة عصراً حتى 12 منتصف الليل للاستمتاع بمرافقها الخدمية المتميزة، في حين تكون مواعيد كل من متنزه السيوح للعائلات ومتنزه السيوح للسيدات ومتنزه الشارقة الوطني وحديقة الرولة من الرابعة عصراً حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

• الفترات الخاضعة للرسوم بمواقف دبي، من 8 صباحاً حتى 6 مساءً، ومن 8 مساءً حتى 10 مساءً، وتخضع «متعددة الطوابق» للرسوم على مدار الساعة.