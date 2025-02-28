سيف بن زايد يقدم واجب العزاء بوفاة بهلة الشامسي

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، واجب العزاء بوفاة بهلة عيسى الشامسي شقيقة نعمان عيسى الشامسي وزوجة وليد محمد البناي.

وأعرب سموه لدى زيارته مجلس العزاء برأس الخيمة، عن خالص تعازي سموه بوفاة الفقيدة، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وأسرتها الصبر والسلوان.

ورافق سموه في تقديم العزاء الشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان، والشيخ خليفة بن سيف بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن أحمد بن زايد آل نهيان.