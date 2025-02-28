طحنون بن زايد: تطوير التقنيات والحلول المبتكرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، جوشوا كوشنر، المؤسس والشريك الإداري لشركة ثرايف كابيتال المتخصصة في الاستثمار بقطاع التكنولوجيا، وناقش معه أحدث المستجدات في مجال الذكاء الاصطناعي وفرص التعاون المشترك.

وكتب سموه عبر منصة «إكس» أمس: «التقيت جوشوا كوشنر، المؤسس والشريك الإداري لشركة ثرايف كابيتال المتخصصة في الاستثمار بقطاع التكنولوجيا، وناقشنا أحدث المستجدات في مجال الذكاء الاصطناعي وفرص التعاون المشترك، بما يسهم في تطوير التقنيات والحلول المبتكرة لدعم نمو القطاعات وازدهارها».