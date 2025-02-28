80.000 صائم على مائدة جامع الشيخ زايد يومياً

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أكمل مركز جامع الشيخ زايد الكبير استعداداته لإحياء أيام وليالي الشهر الفضيل، بهدف توفير أجواء من الراحة والسكينة لمرتادي الجامع من المصلين والزوار، الذين يتدفقون إليه سنوياً بأعداد متزايدة خلال شهر رمضان المبارك.

واستعد المركز لتقديم ما يزيد على 35 ألف وجبة إفطار يومياً في رحاب الجامع، إضافة إلى أكثر من 45 ألف وجبة إفطار يتم توزيعها يومياً، على المستفيدين من مختلف الثقافات.

ويفتح الجامع جميع مداخله أمام المصلين متيحاً لهم الدخول من المدخل الرئيس للجامع، بالإضافة إلى المداخل المخصصة للمشاة من المصلين الذين سيتاح لهم الوصول إلى الجامع بكل سهولة ويسر وبما يضمن سلامتهم.

كما تم توفير أكثر من 70 سيارة كهربائية لخدمة نقل المصلين من المواقف وصولاً لقاعات الصلاة، وتنظيم عملية استخدامها، من خلال نشرها في جميع أنحاء الجامع، مع تحديد أولوية الاستخدام لكبار السن وأصحاب الهمم.