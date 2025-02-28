«وقف الأب» تخصّص 6 قنوات لاستقبال مساهمات الأفراد والمؤسسات

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلنت حملة «وقف الأب»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تخصيص 6 قنوات ميسّرة لاستقبال مساهمات الأفراد والمؤسسات، للمساهمة في تكريم الآباء من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم، لتوفير الرعاية الصحية المستدامة للفقراء والمحتاجين وغير القادرين. وتفتح حملة «وقف الأب» باب المساهمة المالية للأفراد والمؤسسات من خلال التبرع عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة، أو الرسائل النصية القصيرة SMS، أو التحويل المصرفي، أو مركز الاتصال الخاص بالحملة، أو تطبيق «دبي الآن»، أو منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود» (Jood.ae).

ويستقبل موقع حملة «وقف الأب» FathersFund.ae المساهمات من الأفراد والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال من داخل الدولة وخارجها، حيث يمكن تقديم المبلغ الذي يريده المساهم لدعم الحملة والمساهمة في تحقيق أهدافها. ويمكن للراغبين في المساهمة في حملة «وقف الأب» التواصل مع فريق مركز الاتصال الخاص بها على الرقم المجاني 8004999 من الساعة 10:00 صباحاً حتى 05:00 مساءً طوال أيام الأسبوع، بما فيها عُطلة نهاية الأسبوع، لترتيب عملية المساهمة بالمبلغ الذي يريدون تخصيصه لدعم الرعاية الصحية في المجتمعات الأكثر احتياجاً.

وتتيح حملة «وقف الأب» إمكانية المساهمة عبر التحويلات المصرفية المباشرة، حيث يمكن للجميع تحويل المبلغ المراد التبرع به من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN Number: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتوفر الحملة خيار المساهمة لمرة واحدة عبر الرسائل النصية القصيرة من خلال إرسال كلمة «أبي» أو «Father» باللغة الإنجليزية على شكل رسالة نصية SMS لأرقام محددة على شبكتي «دو» و«اتصالات من &e» في الإمارات، على النحو التالي: إرسال كلمة «أبي» أو «Father» في رسالة نصية للرقم: 1034 للتبرع بـ10 دراهم، وإرسال كلمة «أبي» أو «Father» في رسالة نصية للرقم: 1035 للتبرع بـ50 درهماً، وإرسال كلمة «أبي» أو «Father» في رسالة نصية للرقم: 1036 للتبرع بـ100 درهم، وإرسال كلمة «أبي» أو «Father» في رسالة نصية للرقم: 1038 للتبرع بأ500 درهم. ويمكن المساهمة في حملة «وقف الأب» من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود» «Jood.ae» عبر الرابط www.Jood.ae

وتتيح المنصة الفرصة أمام جميع الأفراد والشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص والمشاهير والجاليات والمجموعات الثقافية والرياضية والفنية وغيرها لإطلاق حملة مصغرة عبر منصة «جود» الرقمية لتحفيز الموظفين والأصدقاء والمتابعين على المساهمة.

تطبيق «دبي الآن»

تقدم حملة «وقف الأب» خيار المساهمة من خلال تطبيق «دبي الآن DubaiNow»، تحت فئة «التبرعات»، حيث تتعاون «دبي الرقمية» مع الحملة لتسهيل مساهمات المتبرعين من المؤسسات والأفراد وقطاعات الأعمال من داخل دولة الإمارات.