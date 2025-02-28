الامارات | منصور بن محمد: نعمل برؤية محمد بن راشد لتحقيق أعلى مستويات حماية المنافذ الحدودية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، بزيارة إلى جمارك دبي، حيث اطّلع سموّه على سير العمل ومستجدات عمليات التطوير التي تقوم بها الدائرة نحو تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، تأكيداً على دورها الحيوي في دعم المنظومة الأمنية المتكاملة في دبي، وتعزيز الأمن والأمان في الإمارة ومنافذها الحدودية، ورفع جاهزيتها في جميع الأوقات.

واستمع سموّه إلى شرح من الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، وعمر علي سالم العديدي، الأمين العام لمجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، حول المشاريع والمبادرات الاستراتيجية في جمارك دبي، والتي جاءت بدعم من سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

وخلال الزيارة، أكد سموّ رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود أن العمل يسير برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في حماية المنافذ الحدودية وترسيخ أمن وأمان المجتمع، مشيداً سموّه بأداء جمارك دبي وما تقوم به من تطوير مستمر لمشاريع استراتيجية هدفها تحقيق الريادة في قطاع الجمارك وامتلاك منظومة جمركية عالمية، تواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

وقال سموّه: "تتضافر جهود جمارك دبي مع كافة الجهات الحكومية المعنية تأكيداً على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وترسيخا لمقومات جاهزية دبي للمستقبل ارتكازاً على أساس صلب قوامه الابتكار والتكنولوجيا والمعرفة والاستدامة".

وأعرب سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لما اطّلع عليه خلال الزيارة من مشاريع ومبادرات استراتيجية لجمارك دبي، أبرزت رؤية متطورة وطموحة تواكب المستجدات العالمية في مجال العمل الجمركي، لتعزيز موقع إمارة دبي لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، وارتقاء درجات أعلى في مؤشرات التنافسية العالمية.

- اعتماد تصميم بوابة حتا

ومن أبرز المشاريع التي اطلّع سموه عليها، مشروع "بوابة حتّا الحدودية" الذي اعتمد سموّه تصميمه، وهو مشروع متطور ومتكامل لمركز جمارك حتّا لتعزيز منظومة الأمن والأمان في المنافذ الحدودية، عبر تسخير أكثر الأنظمة تطوراً وربطها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمركز، وتطوير البنية التحتية الأمنية لرفع كفاءة عمليات التفتيش، وإدارة متطلبات التفتيش العكسي. كما يشمل المشروع مبنى متكاملاً للمسافرين يضم جميع الشركاء الاستراتيجيين، نحو نقلة نوعية في تحسين تجربة المسافرين، وبما يتواءم مع متطلبات العقدين القادمين.

- مختبر الجمارك

وتابع سموّ رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود شرحاً حول مشروع مختبر الجمارك المتخصص في فحص العينات والمواد، حيث يسهم هذا المختبر في تقليل مدة انتظار المسافرين والمتعاملين.

كما اطلع سموّه على مركز التحكم والقيادة الموّحد لجميع عمليات التفتيش، و"جناح الإلهام" الذي يحتفي بإحياء إرث دبي باستحضار الماضي وتوثيق الحاضر واستلهام المستقبل. و"أكاديمية دبي اللوجستية" المركز الرائد في تطوير الكفاءات المهنية بقطاع الخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد، و"منصة المستودعات" التي تسهل عملية تسجيل وتأجير المستودعات عن طريق منصة مركزية.

كذلك استمع سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح حول "مشروع شاحن" الذي يُتيح إنجاز التتبع الإلكتروني للشحنات بين منافذ إمارة دبي، و"مبادرة التفتيش المتكامل"، إضافة إلى "نظام أوكتا" وهو المساعد الشخصي الجمركي المطوّر بأدوات الذكاء الاصطناعي، للإجابة على استفسارات العملاء المتعلقة بإجراءات الجمارك والتجارة في دبي.

وفي هذه المناسبة، أعرب سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن بالغ تقديره واعتزازه بزيارة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى جمارك دبي، مؤكداً أنها تعكس اهتمام سموّه البالغ وحرصه الدائم على متابعة سير العمل في الدائرة، وتوجيه الدعم اللازم لتعزيز الأداء وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.

وأضاف "تعكس توجيهات سموّ الشيخ منصور بن محمد راشد آل مكتوم مدى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لتعزيز منظومة العمل الحكومي ضمن كافة مساراتها، والحرص على ضمان أعلى مستويات كفاءة الأداء في شتى القطاعات، بما لتوجيهات سموّه من أثر في تحفيز عملية التطوير المستمرة ومضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الأداء في عملياتنا الجمركية، بما يسهم في تعزيز الأمن والأمان في الإمارة ومنافذها الحدودية، وترسيخ مكانة دبي كمركز تجاري عالمي رائد".

من جانبه، قال الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: "تواصل جمارك دبي تنفيذ المشاريع والمبادرات المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المتطورة والمعرفة في الوصول إلى أرفع درجات كفاءة الأداء، وأعلى مستويات الأمن والأمان للمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي، وترسيخ الدور المحوري والفعّال لمجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، في تعزيز المنظومة الأمنية المتكاملة في دبي، وحماية منافذها الحدودية".

وأكد عمر علي سالم العديدي، الأمين العام لمجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أن زيارة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم تعكس تقدير سموه للجهود الدؤوبة التي تبذلها جمارك دبي، والدور الحيوي الذي تلعبه في حماية أمن واقتصاد دبي، وأضاف قائلاً: "نؤمن بأن أمن المنافذ الحدودية هو مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، وقد أكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وجمارك دبي، ورفع مستوى تبادل الخبرات والمعلومات لضمان تحقيق أعلى مستويات التكامل وكفاءة الأداء