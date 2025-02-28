سيف بن زايد يهنئ القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بحلول شهر رمضان

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، القيادة الرشيدة، وشعب الإمارات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سموه، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "أتقدم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى القيادة الرشيدة، وشعب الإمارات الكريم، وكل من يقيم على أرضها الطيبة، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، سائلين الله تعالى أن يكون رمضان شهراً تُشرق فيه الأرواح بنور الإيمان، حيث تتجلى قيم العطاء والتسامح، ونتكاتف فيه يداً بيد، مجتمعاً متلاحماً، تسوده المحبة والتآخي، فتمتلئ القلوب بالسكينة، وترتفع الدعوات بصدق الرجاء، ليعمّ الخير والأمن والسلام أرجاء العالم أجمع".