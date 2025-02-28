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الامارات | ولي عهد أبوظبي يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بمناسبة حلول شهر رمضان

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | ولي عهد أبوظبي يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بمناسبة حلول شهر رمضان 1/2
  • الامارات | ولي عهد أبوظبي يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بمناسبة حلول شهر رمضان 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ،حفظه الله، ونائبيه وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعياً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ سموه ، سمو أولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب دولة الإمارات، والشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، سائلاً الله تعالى أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات ومزيدٍ من التقدُّم والازدهار والرخاء.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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