الامارات | منصور بن زايد مهنئاً بشهر رمضان: مناسبة لتعزيز قيم الخير والعطاء والتراحم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في تغريدة عبر منصة «إكس»: بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. أهنئ شعب الإمارات والشعوب الإسلامية، وأسأل الله تعالى أن يجعله شهر خير ورحمة وبركة على وطننا والعالم.. الشهر الفضيل مناسبة لتعزيز قيم الخير والعطاء والتراحم في المجتمعات.