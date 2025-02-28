الامارات | لطيفة بنت محمد تؤكد حرص الإمارات على بناء جسور حوار حضارية مع العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، آرثر ماتلي، سفير الاتحاد السويسري لدى الدولة.

تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين دولة الإمارات وسويسرا، في ضوء الروابط الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات كالتعليم والتجارة والثقافة، ورؤيتهما المشتركة والطموحة تجاه الاقتصاد الإبداعي، إلى جانب بحث سبل التعاون بين دبي وسويسرا، وتوطيد الشراكات بينهما في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية.

وجرى خلال اللقاء التركيز على دور التراث الثقافي والإرث الإبداعي كأبرز ركائز الهوية الثقافية والوطنية للمجتمعات والأفراد، ومناقشة أهمية التبادل الثقافي بين دبي وسويسرا وضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في المجالات الإبداعية المختلفة كالتصميم والتراث والأدب، انطلاقاً من المخزون الغني الذي يتمتع به الجانبان.

وركّز اللقاء على أهمية الابتكار وتفعيل أدواته للارتقاء بالقطاع، ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي يسعى لها الطرفان.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم حرص دبي ودولة الإمارات على بناء جسور حوار حضارية مع العالم تسهم في توطيد التعاون وخلق الحلول المبتكرة التي تنعكس إيجاباً على مختلف القطاعات والمجالات، معربة سموّها عن أملها في أن يكون هذا اللقاء مقدمة لمرحلة جديدة من التعاون في مجال التبادل الثقافي والمعرفي بما يدعم أهداف الجانبين في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار .

وتطرق اللقاء كذلك إلى أهمية مشاركة الخبرات والرؤى الهادفة لتحقيق نمو ونهضة القطاع الثقافي والإبداعي، واستشراف فرص المستقبل، ما يعزز دور الثقافة وريادة الإبداع في بناء اقتصادات الدول، ويحقق تطلعات دبي وسويسرا لمستقبل العمل الثقافي والإبداعي.