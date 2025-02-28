حمدان بن محمد: مبارك عليكم شهر رمضان

ابوظبي - سيف اليزيد - بارك سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سموه، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «مبارك عليكم الشهر… رمضان شهرٌ تتجلى فيه الرحمات، وتفيض الخيرات، ويسمو بالعطاء والتسامح والتآلف المجتمعي… نسأل الله أن يعيده على دولتنا العزيزة وقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم والشعوب العربية والإسلامية بكل خير وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال».