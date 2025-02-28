حميد بن راشد يتقبل تعازي سعود بن صقر والشيوخ في وفاة الشيخ سعيد بن راشد النعيمي

ابوظبي - سيف اليزيد - تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، اليوم، التعازي من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في وفاة الشيخ سعيد بن راشد النعيمي، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال زيارته قصر الزاهر في عجمان، عن خالص تعازيه ومواساته، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم عموم آل النعيمي الكرام جميل الصبر والسلوان.

وتلقى صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان التعازي، من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة. كما تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، التعازي من معالي عبد العزيز الغرير، ومعالي سعيد محمد الكندي، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، واللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، والعميد خالد محمد النعيمي، نائب قائد عام شرطة عجمان، يرافقهم كبار ضباط شرطة دبي ورأس الخيمة وعجمان.

‏‎كما تقبل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده، التعازي من المسؤولين والوجهاء وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين، الذين أعربوا عن خالص عزائهم وصادق مواساتهم لسموهما، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

حضر تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي، والشيخ سلطان بن راشد النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ سلطان بن علي بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن علي بن راشد النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين من مديري الدوائر المحلية والاتحادية، وأعيان ووجهاء البلاد والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة.